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同樣年收入百萬...健保費差了近一倍 年輕病友籲改革：別讓薪資族扛重擔

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣年輕病友協會秘書長呼籲，政府應全面檢討保費計算方式，別讓年輕世代承擔過重的醫療財務負擔。聯合報系資料照片
台灣年輕病友協會秘書長呼籲，政府應全面檢討保費計算方式，別讓年輕世代承擔過重的醫療財務負擔。聯合報系資料照片

立法院三讀通過65歲以上符合所得條件長者健保費補助修法，引發世代公平與健保財務爭議。台灣年輕病友協會秘書長劉桓睿表示，台灣已進入超高齡社會，隨著勞動人口減少、醫療需求增加，現行以薪資為主要計費基礎的健保制度恐面臨更大壓力，呼籲政府全面檢討保費計算方式，別讓年輕世代承擔過重的醫療財務負擔。

協會引用國發會人口推估指出，2026年台灣15至64歲人口約1576萬人，65歲以上人口約486萬人，相當於每名長者對應3.2名工作年齡人口。到了2050年，可能降至1.4人。隨著高齡人口增加，慢性病、癌症治療及長期照護需求持續成長，健保財務將面臨嚴峻挑戰。

劉桓睿說，以年收入同樣100萬元為例，試算40歲受僱上班族，每年自行負擔健保費約1萬5612元，加計雇主及政府分攤後，健保全年保費收入約7萬2456元；相較之下，65歲退休者若以股利、利息或租金取得相同收入，假設全數符合補充保費扣取條件，加計一般保費及政府補助後，健保全年保費收入約3萬7624元，兩者相差近一倍。

劉桓睿強調，這是依特定投保身分及所得條件進行的情境試算，受僱者保費包含雇主與政府依平均眷屬人數計算的分攤額，並非個人實際繳費金額，退休者補充保費也會因所得給付方式而不同。

他認為，健保的問題不在長者使用較多醫療資源，而是不同所得來源是否公平分攤健保責任，若持續依賴調漲費率、政府撥補或限制醫療支出，恐難解決人口結構改變帶來的長期壓力。

台灣年輕病友協會提出三項建議，包括全面檢討一般及補充保費計算基礎，落實量能負擔；建立跨世代中長期財務規畫；透過公開討論納入青年、病友、勞工及醫療團體意見。目前半導體與AI產業帶來的經濟紅利，可適度挹注健保，但不能取代制度改革。

劉桓睿認為，真正的世代公平，是讓不同年齡與所得族群依經濟能力共同承擔責任，確保今天的年輕人老後，仍能享有永續且有品質的健保制度。

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