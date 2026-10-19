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影／剪完腳皮剪生薑 高雄菜販一剪兩用網友崩潰「噁爆了」衛生局出手

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
衛生局今天派員稽查，攤商當天並未營業，經通知到場說明，業者坦承影片內容屬實，事發時間約在2至3個月前。圖／高雄市衛生局提供
衛生局今天派員稽查，攤商當天並未營業，經通知到場說明，業者坦承影片內容屬實，事發時間約在2至3個月前。圖／高雄市衛生局提供

高雄市鳳山區一處傳統市場菜販拿著剪刀修剪腳皮，剪完後又拿同一把剪刀處理生薑，畫面被拍下在網路曝光後，網友崩潰喊「噁爆了」，更有人嘲諷「薑還是老的辣」。衛生局今派員稽查，業者坦承影片屬實，已要求改善，若複查未改善，最高開罰2億元。

這段影片在社群平台Threads瘋傳，畫面中，一名身穿紅色上衣的男性攤商，自顧自拿著剪刀修剪腳部皮膚，接著又疑似拿同一把剪刀處理生薑，完全不顧食品衛生，讓人看傻。

原PO發文表示「在早市看到的噁爛畫面」，還反諷「修完指甲再拿回去剪薑，好剪一直剪」，短短幾句話搭配影片引爆網友怒火。

不少網友看完直呼反胃，留言「吐了」、「好沒水準」、「真的很噁」，還有網友忍不住吐槽很多傳統市場攤商衛生觀念不足「看過拿削鳳梨的刀子削腳皮的」、「看過削完腳皮、刀子沒洗直接切芭樂給客人試吃」、「我看過滷味攤的」。也有人憂心說「萬一腳上有傷口後果不堪設想」、「還好我不會買這種店」、「做生意這真的要檢討」。

網友罵歸罵，也不忘發揮幽默，有眼尖網友發現，攤商身穿的紅色T恤印有「福德正神」字樣，忍不住調侃「是不是福德正神加持過的？」隨即有人神回覆「福德正神的腳皮」；還有網友大酸腳臭味直呼「加味不加價」、「影片有味道」。

高市衛生局表示，今天接獲通報後立即派員前往鳳山區該市場查察，攤商當天並未營業，經通知到場說明，業者坦承影片內容屬實，事發時間約在2至3個月前。

衛生局指出，攤商在食品販售場所從事相關行為，已涉及食品安全衛生疑慮，當場要求立即改善，後續將進行無預警複查，若查獲不符規定，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

此外，衛生局也要求市場管理委員會善盡管理責任，加強攤商衛生教育宣導，並移請市府經發局市場管理處列管，後續持續追蹤稽查，避免類似情況再度發生，確保消費者食品安全。

鳳山傳統市場一名身穿紅衣攤商，自顧自拿著剪刀修剪腳部皮膚，接著又疑似拿同一把剪刀處理生薑，完全不顧食品衛生。圖／翻攝自Threads
鳳山傳統市場一名身穿紅衣攤商，自顧自拿著剪刀修剪腳部皮膚，接著又疑似拿同一把剪刀處理生薑，完全不顧食品衛生。圖／翻攝自Threads

衛生局今天派員稽查，攤商當天並未營業，經通知到場說明，業者坦承影片內容屬實，事發時間約在2至3個月前。圖／高雄市衛生局提供
衛生局今天派員稽查，攤商當天並未營業，經通知到場說明，業者坦承影片內容屬實，事發時間約在2至3個月前。圖／高雄市衛生局提供

生薑 衛生局 高雄

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