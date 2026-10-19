27家醫學中心年底完成病歷互通 明年3月前推雙重同意機制、加速AI醫療

衛福部推動醫療數位轉型，預計今年底完成全國27家醫學中心電子病歷串接，明年3月前推出民眾資料使用「雙重同意機制」，讓患者跨院就醫，不必再攜帶光碟或紙本病歷，減少重複檢驗檢查。衛福部資訊處長李建璋說，未來在個資保護及民眾同意前提下，醫療資料可用於公益性AI研究，加速台灣智慧醫療發展。

「2026台灣全球健康與福祉論壇」於今天舉辦，今年以數位醫療為主題，探討數位科技與AI改變醫療服務。衛福部推動病歷資料跟著病人走，目前長庚、馬偕及中山醫學大學附設醫院已試辦完成串接。

李建璋說，衛福部正推動電子病例（FHIR BOX）標準為基礎的次世代電子病歷平台，此三家醫院目前處於電腦後端互相調閱的過程，民眾可能感受不深， 但預計今年底將完成27家醫學中心串接。

李建璋表示，醫學中心於年底完成串接後，明年3月前將公布雙重同意機制，第一項是民眾同意醫院跨院調閱病歷，未來患者在不同醫學中心就醫，經授權後，醫師即可查閱相關檢查及病歷資料，減少重複檢驗，這時民眾就會感受到跨院就醫的便利性。第二項則是同意個人醫療資料在保護隱私及公益目的下，用於AI研究。

對於民眾擔憂醫療資料恐遭濫用，李建璋強調，資料由政府把關，經去識別化處理，不會任意提供企業或傳送境外。研究人員須提出明確公益研究目的，例如敗血症分析，才會從已同意的民眾資料中，向各醫院調取必要資訊。相關分析也會在衛福部集中管理的運算環境進行，研究完成後銷毀調取資料，原始病歷仍由各醫院保存，不會將所有病歷長期集中存放。

李建璋說，透過共同標準及資料互通，書同文、車同軌，將可以利用大數據進行AI分析，未來只需開發一套AI應用，就有機會讓多家醫院快速導入，提升醫療效率及照護品質。而區域及地區醫院因涉及約兩、三百家院所，預估2027年約兩年後逐步完成串接，而區域醫院如衛福部台北醫院、北榮員榮醫院將於年底試辦。

目前醫學中心已覆蓋我們80%至90%的就醫民眾，特別是病情嚴重病人多到醫學中心就醫，所以重大疾病病人的病歷資訊一定可以互通，而區域、地區醫院患者多為慢性病等，或許用健康存摺也能可以取代這些功能。

李建璋指出，此次國際論壇聚焦「信任」為中心，邀請各國法規監管及醫療AI實務等專家，探討醫師、民眾如何加速導入AI。會中耶魯大學資訊專家展示美國醫療AI快速發展，包括透過口說完成病歷紀錄，以及運用AI輔助醫療判斷，凸顯台灣必須加快腳步。

美國過去醫療資訊系統分散，但透過商業化電子病歷系統（EPIC）等，已於80%醫院形成共通平台，讓醫療生態系快速進步。李建璋說，反觀台灣雖有全民健保優勢，可是各醫院卻使用數十套不同的電子病歷系統，缺乏共同標準，導致新技術難以快速普及。