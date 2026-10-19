頭頸癌5年存活率優於全國平均 病友回聖馬醫院分享

依南區健保署數據，嘉義市聖馬爾定醫院自108年起收案治療的頭頸癌患者，5年存活率達59.1%，優於全國區域醫院平均值，3名病友今天回院分享並感謝醫護協助回歸正常生活。

天主教聖馬爾定醫院今天舉辦醫學成果記者會，院方特別發表近年在頭頸癌治療上的卓越成效，依照南區健保署數據，自民國108年起收案統計的口腔癌及下咽癌患者，5年存活率達59.1%，優於全國區域醫院平均值，展現跨專科整合照護的優異成果。

院方發布新聞稿表示，73歲周男確診顏面骨惡性腫瘤；77歲鄒男先後罹患下唇及下齦癌。在醫療團隊詳細說明手術計畫、進行全方位術前評估後，2人放心且積極配合治療。目前2人術後說話、吞嚥及外觀皆恢復正常，現今已能重拾穩定的生活品質。

聖馬爾定醫院口腔顎面外科主任羅正興說明，口腔癌手術須依腫瘤範圍及轉移風險，精準評估切除邊緣，以兼顧腫瘤控制與術後功能。

院方表示，另一名61歲下咽癌患者鄭男，就醫被診斷為第4期，醫療團隊採用前導性化療縮小腫瘤後，搭配達文西機械手臂手術切除深藏於下咽部的腫瘤，其術後恢復良好，目前可以正常吞嚥、說話。

聖馬爾定醫院頭頸外科主任王士豪表示，相較部分傳統開放式手術，此方式可減少組織破壞，並有助降低手術創傷、促進術後恢復及有效保留發聲功能。

聖馬爾定醫院呼籲民眾，若發現口腔潰瘍久未癒合、吞嚥困難、聲音持續改變或頸部腫塊等異常症狀，應及早就醫評估，把握診斷與治療時機。