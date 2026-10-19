台南推虎頭埤、葫蘆埤、德元埤18條走讀漫遊路線 體驗100元起

台南市以新化虎頭埤、官田葫蘆埤及柳營德元埤為核心，推出18條走讀漫遊路線，串聯自然生態、農特產、地方產業及聚落文化，邀請遊客透過步行、自行車及專業導覽，深入探索台南山線與埤塘風光。多數路線每人100元即可參加，結合地瓜、菱角產業及走讀歷史聚落，11月正式運作。

市長黃偉哲表示，台南觀光不只有安平古堡、赤崁樓，還有關子嶺溫泉、龜丹溫泉及許多值得發掘的景點。市府持續投入經費改善景區設施，例如整修德元埤荷蘭村、改善虎頭埤園區步道及遊憩環境，希望讓更多民眾重新認識台南。

黃偉哲指出，虎頭埤過去曾設置滑水道，但營運一年多後便停止使用，市府後續重新整建園區，打造適合民眾休憩的公園。虎頭埤也可串聯新化果菜市場、新化老街及中興大學新化林場，發展健行、自行車等遊憩路線，帶動周邊觀光。

觀旅局代理局長林國華表示，此次邀請導覽老師陳冠州協助規畫，依三大埤塘周邊特色設計不同主題，希望打破遊客只造訪單一景點的模式，進一步串聯地方產業與文化資源。

新化虎頭埤路線結合湖光山色、農特產及大目降聚落文化，安排遊客體驗挖地瓜、認識地方農業及走讀歷史聚落；官田葫蘆埤路線融入菱角產業、水雉生態及水域文化；柳營德元埤則以荷蘭村為核心，結合周邊產業，展現不同於市區的田園風情。

陳冠州表示，這次規畫台南外圍區域的觀光路線，並準備華語、日語、英語及韓語4種語言導覽，希望引導國內外旅客走出舊城區，認識台南的自然景觀、人文歷史、宗教文化及在地美食。

行程採步行及自行車路線，利用YouBike站點串聯周邊景點，從曾文溪流域、山上花園水道博物館及烏山頭水庫等地向外延伸，擴大台南觀光範圍，讓遊客深入各區體驗地方特色。

主辦單位表示，18條路線依行程內容收費，其中12條每人100元、3條每人200元、2條每人210元，另有1條每人350元，費用及實際服務內容依各路線公告為準。報名方式： 提供「示範路線線上報名」及「團體導覽預約申請」兩種方式，請至「Hi埤Fun青鬆 水映南瀛輕旅行」專屬網頁查詢及報名：https://sites.google.com/view/tainanhifun