高齡化警訊！失智人口恐翻倍 國衛院首設專責研究辦公室

台灣65歲以上長者失智症盛行率達7.99%，推估目前全台65歲以上失智人口約39.8萬人。國家衛生研究院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心成立「失智症研究辦公室」，今天揭牌，將建構國家級失智症資料庫、推廣醫療與照護科技創新應用、落實實證醫學應用與擴展國際合作。

失智症研究辦公室今天揭牌，由高齡研究中心主任許志成主持，衛福部長照司副司長吳希文、雲林縣副縣長陳璧君、立委劉建國、台大醫院雲林分院長馬惠明、雲林縣衛生局長曾春美等產官學研人士與會，並由東海大學研究團隊示範音樂治療失智症成果。

許志成表示，台灣65歲以上長者失智症盛行率達7.99%，每增加5歲增加一倍，90歲長者失智機率達1/3，現全台失智症人口約有40萬人，預估20年後人數會翻倍，失智症防治與照護已是國家級重要議題。

許志成指出，「失智症研究辦公室」是全國公部門第一個專責研究失智症的辦公室，將統籌全國性失智症研究，包含基礎研究、疾病發展、病理機制、用藥效果與併發症評估、長期照顧機構品質、及人員培訓等。

也會針對曾使用過新藥的患者進行世代研究，追蹤長期預後，並研究將台灣高科技產品應用於失智症照顧，及非藥物治療推廣，例如音樂治療、森林療癒及正念治療等，協助政府評估政策執行成效與滿意度。

民進黨雲林縣長參選人劉建國表示，預防勝於治療，失智症人口快速增加，政府要做更多事情，相關政策及研究要加緊腳步，並跨部會投入資源，期盼產官學研同心協力，打造全世界模範的健康台灣。

陳璧君表示，雲林縣65歲以上長者占比達22.21%，推估約有1.3萬名失智症患者，目前全縣設有共照中心與社區照顧中心，並培訓近千名「失智症防治照顧天使」，串聯社區與便利商店共同照護，期盼未來結合國衛院的大數據、智庫資源與國際醫療合作，透過AI人工智慧精進失智症的預防與照顧，並落實各項在地醫療方案。

國家衛生研究院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心成立「失智症研究辦公室」，高齡研究中心主任許志成表示，失智症防治與照護已是國家級重要議題。記者陳雅玲／攝影

國家衛生研究院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心成立「失智症研究辦公室」，將研究非藥物治療推廣，圖為東海大學研究團隊示範音樂治療。記者陳雅玲／攝影