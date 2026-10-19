阿Ken罹皮蛇「半夜痛到倒地」 醫示警：糖友罹病風險近2倍、恐傷視力

藝人阿Ken驚曝曾罹患帶狀疱疹，俗稱「皮蛇」，發作時疼痛如火燒、刀割，甚至半夜痛到倒地，讓他至今心有餘悸。醫師提醒，糖尿病患者罹患皮蛇的風險約為一般人的1.8倍，不僅可能打亂血糖控制，若侵犯眼部，甚至可能造成視力損傷。

阿Ken回憶，過去只聽長輩說過「皮蛇長一圈就完蛋了」，沒想到自己也會中招。當時皮蛇長在額頭靠近髮際線的位置，起初以為只是一般皮膚問題，沒想到疼痛沿著神經蔓延，皮膚彷彿被火燒、刀割，即使外觀看起來不嚴重，疼痛卻令人難以忍受。

由於工作需要上妝，阿Ken表示，當時化妝師完全不能碰觸患部，就連臉部做表情都會痛。原本想忍痛繼續工作，沒想到症狀愈來愈嚴重，最後才決定就醫。「金鐘沒得獎都沒這麼痛！」他自嘲金鐘獎入圍卻未得獎的心情，都沒有比皮蛇的疼痛更難熬。

台灣糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，皮蛇是潛伏體內的水痘－帶狀疱疹病毒再次活化所致，隨著年齡增長或免疫力下降，發病風險也會增加。研究顯示，第2型糖尿病患者罹患皮蛇的發生率約為非糖尿病者的1.8倍，原因可能與糖尿病患者免疫功能受到影響有關。

歐弘毅指出，皮蛇對糖友的威脅更大，包括干擾血糖、傷害視力，尤其，急性感染與疼痛可能干擾原本穩定的血糖控制。西班牙研究發現，原本糖化血色素不高於6.5%的糖尿病患者，約24%在皮蛇發作後出現糖化血色素升高情形。若病毒侵犯三叉神經眼支，可能引發「眼部帶狀疱疹」，造成角膜炎、葡萄膜炎等病變，嚴重時甚至影響視力。

台北榮總內分泌新陳代謝科主治醫師郭錦松分享，一名67歲糖友罹病超過10年，平時糖化血色素控制在7%以下，卻突然出現單側額頭及眼周刺痛，隨後冒出紅疹、水泡，就醫後確診眼部帶狀疱疹，所幸及時治療，未造成嚴重視力傷害。

郭錦松提醒，額頭、鼻部或眼周出現單側疼痛、紅疹及水泡，應盡速就醫，若合併眼紅、畏光、眼痛或視力模糊，更應當日接受眼科評估。抗病毒藥物最好在皮疹出現72小時內使用，即使超過72小時，仍應就醫，不可自行拖延。

歐弘毅強調，糖友護眼不能只顧血糖，應建立「控糖、檢眼、防皮蛇」三道防線，除了定期接受眼底檢查，也應主動與醫師討論感染風險及疫苗等預防選項。