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台鐵：116年起終止車站選舉政治廣告出租
台鐵今天宣布，為了維持公司行政中立形象，明年起，終止車站場域有關選舉、政治性及政治人物形象廣告等出租業務。
2026年九合一選舉於11月28日登場，選戰倒數，各參選人積極爭取曝光機會，媒體報導雲林斗六車站有參選人刊登競選廣告，民眾質疑違反行政中立。
對此，台鐵向媒體表示，依中選會及銓敘部相關函釋，台鐵車站標租予業者經營的廣告空間屬商業租賃，尚符現行行政中立相關法規，且現行契約均有管理規範（如公平對待各政黨候選人、限制刊登面積等）。
台鐵表示，不過，為顧及民眾觀感及公司行政中立形象，台鐵自116年1月1日起，將終止車站場域有關選舉、政治性及政治人物形象廣告等出租業務。
至於目前已經刊登的競選廣告，台鐵指出，因已經出租，不會受到新規定影響。
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