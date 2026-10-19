入住玉山變貴了！排雲山莊住宿費暴漲2至3倍 山友反應曝

玉山排雲山莊是登玉山的重要宿營地，近期預告維持13年不變的收費標準將調漲，每晚每床480元提高為平日1000元、假日1500元，價格雖漲2至3倍，但山友多支持並認為服務到位才是重點；該處則表示，草案預告期間持續蒐集意見。

玉山主峰線為熱門登山路線，考量登山安全及環境承載量採總量管制，透過電腦抽籤決定入園資格，其中每日單攻限60人，宿營地「排雲山莊」原僅有116個床位，經玉山國家公園管理處今年整修環境並調整空間，總床位已增至136個。

隨排雲山莊空間環境升級，內政部國家公園署16日預告「玉山國家公園管理處排雲山莊使用規費收費標準」修正草案，擬將每人每宿480元調為平日1000元、假日1500元。由於每晚住宿費飆漲2至3倍，玉管處為此向山友說明調漲原因。

玉管處表示，該山莊自2013年起收費始終維持480元，唯近年參考日本山屋乾溼分離管理模式，投入經費改良升級環境設施及動線，擴充太陽能供電及儲能系統，並增設乾燥室、更衣室與通訊充電設備，同步更新衛浴、住宿與廚房設施。

此外，為讓更多人完成登玉山夢想，該處調整山莊空間將既有116個床位，增至136床，並考量持續優化服務，完善高山物資運補、修繕與維護成本、常態派駐管理人力、協助山難救援、高山醫療隊進駐等服務成本，調整排雲山莊收費標準。

對於排雲山莊住宿費調整，多數山友支持使用者付費紛表示，高山服務本就不是輕鬆的事、服務到位就不介意漲價等，並盼環境品質要維持；有人則希望要有隔板、伙食、中籤率、山屋退費機制等能再精進，也有人關心平、假日收費標準。

玉管處則說，為調節分散登山人流，因此規畫平、假日差別費率，盼能引導行程彈性的山友改選平日上山，有效分散競爭人潮，所有規費收取也將全數用在維護排雲山莊軟硬體設施及安全服務上，草案預告期間將持續聆聽並蒐集相關意見。