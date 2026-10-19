八曜和茶喝到蛞蝓！急診醫曝「最怕寄生蟲」 教正確處理方式

喝手搖飲竟喝出活蛞蝓！一名網友近日在Threads分享，自己買了一杯八曜和茶的「蜂凝菌乳茶」搭配晚餐，沒想到喝完準備洗杯子時，竟倒出一顆疑似「梅子」的不明物體，原本還以為是店家添加的新配料，豈料仔細觀察後，發現這顆「梅子」不僅會動，還突然伸出兩根觸角，讓他當場嚇壞，趕緊前往醫院急診。貼文曝光後引發大批網友關切，擔心可能有寄生蟲感染風險。

一名網友18日晚間在Threads發文表示，當天買了一杯自己很愛喝的蜂凝菌乳茶，準備搭配晚餐一起享用。沒想到喝完後，正要清洗杯子時，竟從杯內倒出一顆不明物體。原PO起初以為是梅子，還心想「什麼時候加了梅子增加風味」，甚至覺得這樣的搭配還不錯。

不過，原PO隨即發現這顆「梅子」看起來只有一半，讓他好奇拿起來端詳，發現摸起來滑滑的，外觀也有些奇怪。正當他將異物放在一旁時，沒想到驚悚的一幕突然發生，原本圓滾滾的東西竟開始蠕動，身體逐漸拉長，甚至伸出兩根觸角，這才驚覺疑似是一隻活蛞蝓。

突如其來的發現讓原PO當場崩潰，忍不住連續飆罵髒話，直呼「我頭好痛」，更無奈表示自己原本很喜歡八曜和茶，如今卻不知道以後該去哪裡買好喝又沒有咖啡因的飲料。更讓他感到毛骨悚然的是，摸過異物後才突然想起，先前喝飲料時，喉嚨似乎也曾有過類似滑滑的感覺。

面對網友關切，原PO進一步解釋，自己當晚9時購買飲料，並在30分鐘內喝完，過程中並未察覺異常。由於杯中還有剩餘冰塊，他一直等到冰塊融化後，才拿到洗手台撕開封膜、倒出剩餘的水，這才發現有東西從杯內滾出來。

原PO強調，喝飲料時並沒有明顯異物感，也沒有把蛞蝓吞下肚，推測是因為吸管較細，加上自己很快就把飲料喝完，才沒有察覺杯內異狀。

事件曝光後，立刻引發網友熱議，紛紛留言「要一直上來報平安，這超級恐怖」、「一定要持續追蹤，這是有潛伏期的」、「要不要換感染科門診檢查？」、「會不會有什麼潛伏期、空窗期之類的」，擔心蛞蝓可能帶有寄生蟲，提醒原PO持續留意身體狀況。

對此，一名自稱急診醫師的網友也留言說明，剛喝完飲料且沒有任何不適症狀時，即使立即前往急診抽血，檢查結果也可能完全正常。較重要的是保留飲料及蛞蝓等相關檢體，並通報衛生局，以利後續調查及檢驗。

該名醫師指出，最需要留意的是廣東住血線蟲感染風險。蛞蝓、蝸牛及福壽螺等都可能是寄生蟲的中間宿主，人類若誤食受感染的宿主，或接觸遭幼蟲污染的食物及水源，就可能受到感染。

醫師表示，廣東住血線蟲感染可能出現劇烈頭痛、發燒、噁心、嘔吐、頸部疼痛及僵硬等症狀，嚴重時甚至可能影響神經系統。不過，沒有症狀時預防性服用驅蟲藥，目前缺乏足夠證據證明有益，建議當事人持續觀察，並由感染科醫師評估後續檢查及治療需求。

原PO也在19日上午更新最新狀況，表示自己半夜已前往急診抽血檢查，所幸目前結果並無大礙，接下來只需持續觀察身體是否出現異常。他也再次強調沒有把蛞蝓吃下肚，希望後續一切平安。

至於店家處理態度，原PO表示，八曜和茶相當積極且有心，相關人員整晚陪同他在醫院等候檢查，直到天快亮，也迅速針對問題展開調查，讓他特別發文感謝。

八曜和茶19日也公開致歉，表示已宣布台中東海門市暫停營業，並安排專業清潔消毒及病媒防治作業，同時主動通報台中市衛生主管機關，針對原物料、存放環境、設備及飲品製作流程進行調查，釐清蛞蝓進入飲品的原因。業者也表示，將持續關心當事人的健康狀況，並要求全台門市加強衛生檢查。