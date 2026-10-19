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手搖飲裡竟有「蛞蝓」 網友喊太噁 八曜和茶聲明致歉

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市一名消費者喝完手搖飲洗杯時竟倒出「蛞蝓」異物。圖／取自Threads「WenZhong Wu」
台中市一名消費者喝完手搖飲洗杯時竟倒出「蛞蝓」異物。圖／取自Threads「WenZhong Wu」

台中市一位市民昨晚在手搖飲八曜和茶東海門市買了一杯「蜂凝菌乳茶」未料喝完洗杯子的時候發現倒出了一顆東西，起初以為是梅子，端詳之後發現觸感還滑滑的，後來這顆東西動了、變長了，還長了兩根觸角，後來才知是「蛞蝓」所幸就醫後暫無大礙。台中市食安處今表示，已主動錄案並將派員稽查。

八曜和茶今日發文證實此事並致歉，宣布東海門市即日起暫停營業，將進行清潔消毒及病媒防治，並全面追查事件原因。他們也主動在網路上連絡這位消費者，除了表示歉意也陪同就醫。同時也表示已安排專業清潔消毒及病媒防治作業，在確認衛生安全、排除疑慮前不會復業。

不過，因為過程實在太驚恐，有網友留言說「這個會有寄生蟲欸....你一定要通報衛生局」、「這個要趕快去醫院檢查，這隻生物也帶去」、「超噁⋯」

據亞洲大學附屬醫院營養師說，蛞蝓本身沒有毒，也不會主動攻擊或咬人，但牠們可能會帶有致病寄生蟲，若處理或食用不當會對健康造成嚴重威脅。若吃到其中的廣東住血腺蟲會侵犯中樞神經系統，引起腦膜炎，急性症狀會有頭痛、發燒等，甚至偏癱或失明。

台中市食安處說，食品業者應落實自主管理，確保食品不得含有肉眼可見異物，如查有不符規定情形，將責令限期改善，屆期複查仍未改善者，依「食品安全衛生管理法」處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

食安處提醒，民眾如發現食品衛生疑慮，可檢附照片、影片等事證，透過台中市政府陳情整合平台提出檢舉，以利後續查處，共同維護食品安全。

台中市一名消費者喝完手搖飲洗杯時竟倒出「蛞蝓」異物。圖／取自Threads「WenZhong Wu」
台中市一名消費者喝完手搖飲洗杯時竟倒出「蛞蝓」異物。圖／取自Threads「WenZhong Wu」

手搖飲 台中市 食安

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