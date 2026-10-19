斗六車站掛參選人競選廣告 台鐵宣布：明年1月起禁刊登

年底選戰倒數40天，各陣營積極衝刺曝光，但有民眾發現，雲林斗六車站內竟掛起國民黨縣長參選人張嘉郡的大型競選廣告，刊登地點就在剪口票旁為旅客進出必經動線，遭質疑違反行政中立。台鐵表示，考量民眾觀感及公司行政中立形象，明年1月起終止車站場域有關選舉、政治性及政治人物形象的廣告。

有民眾指出，雲林斗六車站剪票口為旅客進出車站的必經動線，但卻發現國民黨縣長參選人張嘉郡，在檢票口旁、行李房上方牆面刊登自己的大型競選廣告，乘客進出站時，只要抬頭或側頭就一定會注意到，質疑車站內出現競選廣告，恐有違反行政中立的疑慮。

台鐵表示，依中選會及銓敘部相關函釋，台鐵公司車站標租予業者經營的廣告空間屬商業租賃，尚符現行行政中立相關法規，且現行契約均有管理規範，如公平對待各政黨候選人、限制刊登面積等。

但為民眾觀感及公司行政中立形象，台鐵指出，明年1月1日起，將終止車站場域有關選舉、政治性及政治人物形象廣告等出租業務。