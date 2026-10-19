快訊

外資賣超不手軟！三大法人續砍899億元 台積電急拉收平、台股跌289點

川普大砍合法移民簽證！台灣銳減逾6成 非洲與中東地區最慘

聽新聞
0:00 / 0:00

斗六車站掛參選人競選廣告 台鐵宣布：明年1月起禁刊登

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵表示，考量民眾觀感及公司行政中立形象，明年1月起終止車站場域有關選舉、政治性及政治人物形象的廣告。圖為斗六車站示意圖。聯合報系資料照
台鐵表示，考量民眾觀感及公司行政中立形象，明年1月起終止車站場域有關選舉、政治性及政治人物形象的廣告。圖為斗六車站示意圖。聯合報系資料照

年底選戰倒數40天，各陣營積極衝刺曝光，但有民眾發現，雲林斗六車站內竟掛起國民黨縣長參選人張嘉郡的大型競選廣告，刊登地點就在剪口票旁為旅客進出必經動線，遭質疑違反行政中立。台鐵表示，考量民眾觀感及公司行政中立形象，明年1月起終止車站場域有關選舉、政治性及政治人物形象的廣告。

有民眾指出，雲林斗六車站剪票口為旅客進出車站的必經動線，但卻發現國民黨縣長參選人張嘉郡，在檢票口旁、行李房上方牆面刊登自己的大型競選廣告，乘客進出站時，只要抬頭或側頭就一定會注意到，質疑車站內出現競選廣告，恐有違反行政中立的疑慮。

台鐵表示，依中選會及銓敘部相關函釋，台鐵公司車站標租予業者經營的廣告空間屬商業租賃，尚符現行行政中立相關法規，且現行契約均有管理規範，如公平對待各政黨候選人、限制刊登面積等。

但為民眾觀感及公司行政中立形象，台鐵指出，明年1月1日起，將終止車站場域有關選舉、政治性及政治人物形象廣告等出租業務。

斗六 台鐵 競選廣告

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新北環狀線轉乘「更近一步」！優化轉乘動線 板橋站新增出入口上梁 預計2027年下半年啟用

集集支線復駛廢氣噪音惹怨 台鐵允諾改善

餐桌美濃野蓮、屏東車站商圈怎沒落？屏中學生地理奧賽拿下金、銀牌

王鴻薇、葉元之、羅智強齊轟鄭朝方「騙票人設、黑金爭議」火力全開

相關新聞

薔琵颱風挑戰今年最強颱風 粉專：登陸、擦邊等預估路徑分3派

強颱薔琵持續增強長胖中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，薔琵上午8點距離台灣約2100公里，強度重新增強中，環流也進一步擴大，預計明後天直攻第二次巔峰，有機會挑戰成為今年最強的颱風。路徑預估方面，在北轉情形則分３派，包括登陸、擦邊及東部外海通過。

斗六車站掛參選人競選廣告 台鐵宣布：明年1月起禁刊登

年底選戰倒數40天，各陣營積極衝刺曝光，但有民眾發現，雲林斗六車站內竟掛起國民黨縣長參選人張嘉郡的大型競選廣告，刊登地點就在剪口票旁為旅客進出必經動線，遭質疑違反行政中立。台鐵表示，考量民眾觀感及公司行政中立形象，明年1月起終止車站場域有關選舉、政治性及政治人物形象的廣告。

八曜和茶喝到蛞蝓！急診醫曝「最怕寄生蟲」 教正確處理方式

網友喝八曜和茶後倒出疑似活蛞蝓，急診檢查暫無大礙，表示未吞食；業者致歉，台中東海門市停業消毒並通報調查。

入住玉山變貴了！排雲山莊住宿費暴漲2至3倍 山友反應曝

玉山排雲山莊是登玉山的重要宿營地，近期預告維持13年不變的收費標準將調漲，每晚每床480元提高為平日1000元、假日1500元，價格雖漲2至3倍，但山友多支持並認為服務到位才是重點；該處則表示，草案預告期間持續蒐集意見。

光復連假平均訂房率達60.31% 國人都衝這處訂房率逾7成

光復連假（10月24日至26日）將至，交通部觀光署截至10月16日統計的國旅訂房率，假期前2日國旅平均訂房率為60.31%，總共有9縣市訂房率超過6成，其中連江縣訂房率最高達78％，其次為台南市68.89%、台北市67.86%。

麵包恐害你加速顯老！營養師點名小心6款 焦香酥脆最易踩地雷

早餐來片酥脆吐司、下午配咖啡吃個可頌，不少人特別喜歡麵包烤得金黃焦香的口感。不過，營養師蔡正亮提醒，麵包表面若烤得過深、甚至出現焦黑，除了影響風味，也可能增加晚期糖化終產物（AGEs）的攝取。這類物質與身體發炎、膠原蛋白變化及血管老化等問題有關，挑選時，盡量避免「最焦、最脆、最深色」的麵包。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。