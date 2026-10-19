每天掉100根頭髮安啦！營養師揭「延遲效應」 需就醫症狀曝

減重成功值得開心，卻發現頭髮越掉越多？營養師蕭瑋霖在社群平台分享，正常情況下每天掉落約50至100根頭髮並不算異常，但如果掉髮量明顯增加，就要留意背後原因。尤其掉髮可能有「延遲效應」，經歷快速減重、發燒生病或承受重大壓力後，往往不是馬上掉髮，而是隔了幾個月才出現。

減重太快、產後都可能大量掉髮

蕭瑋霖指出，研究曾分析140名減重後出現大量掉髮的人，發現他們平均每個月減重約3.5公斤；減重手術後，也有將近一半的人出現掉髮情況。這顯示吃得太少、體重下降太快，都可能影響頭髮生長。

除了飲食與減重速度，使用減重藥物也可能伴隨掉髮風險。蕭瑋霖引用美國減重藥物的臨床試驗資料指出，部分減重針用藥者的掉髮比例為3.3%，安慰劑組（沒有藥物成分的對照組）則為1%。不過，掉髮原因不只一種，若在減重期間發現髮量明顯減少，仍應由醫師評估，不能直接認定一定是藥物造成。

女性掉髮也可能與鐵存量偏低有關。蕭瑋霖提到，相關研究統合分析中，約五分之一的掉髮者鐵蛋白低於15；此外，產後掉髮也相當常見，通常約在產後2個月開始、4個月左右較明顯，多數人在寶寶滿1歲前會逐漸恢復。

別急著吃生物素 掉髮超過半年應就醫

面對掉髮，不少人會想到補充生物素，但蕭瑋霖提醒，研究中不論原本是否缺乏生物素，補充後的改善比例並沒有明顯差異，並非每個人吃了都有效。若有補充高劑量生物素，也要在抽血前告知醫師，因為它可能干擾部分檢驗結果，造成數值失真。

營養補充方面，蕭瑋霖建議可從食物攝取鋅，並列出女性每日建議攝取量為12毫克、男性15毫克；例如蚵仔60克約含6毫克鋅。不過，補充營養仍應以均衡飲食為基礎，不宜自行大量服用保健品。

蕭瑋霖提醒，頭髮可能在身體營養不足或承受壓力時受到影響，且症狀不一定立刻出現。如果掉髮持續超過半年沒有改善，或出現一塊一塊掉髮的情況，建議尋求皮膚科醫師協助，找出真正原因。

國泰醫院皮膚科醫師俞佑表示，每天掉髮約80至100根屬正常，若超過150根，可能屬病態性掉髮，常見原因包括雄性禿、圓形禿及休止期落髮。雄性禿多為遺傳因素；圓形禿俗稱鬼剃頭，則可能是常見免疫疾病或壓力造成；而休止期落髮常與身體壓力有關，例如產後、生重病或手術後，可能突然大量掉髮。不過，當壓力解除後，多數人在半年至一年內會逐漸恢復，若持續掉髮，應盡早就醫評估。