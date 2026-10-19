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藻類不只減碳 中山大學破解2道開關變身生質酒精

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
中山大學海洋生物科技暨資源學系教授李澤民。記者郭韋綺／攝影
中山大學海洋生物科技暨資源學系教授李澤民。記者郭韋綺／攝影

不起眼的微小藻類也能變綠能！中山大學研究團隊歷時8年，找到微藻細胞內「2道開關」，透過調控能改變碳的流向，讓吸收的二氧化碳轉化為澱粉及碳水化合物，成為發酵製成生質酒精的再生燃料。

這項研究由中山大學海洋生物科技暨資源學系教授李澤民，與東海大學講座教授兼副校長張嘉修、台灣大學生物科技研究所副教授陳仁治共同完成，團隊追蹤微藻吸收二氧化碳後，找到影響碳分配的兩個調控關鍵，成果刊登於國際期刊Bioresource Technology。

生質酒精透過植物或藻類中的糖分、澱粉發酵製成，中山大學研究發現，只要調整微藻細胞內2道關鍵開關，讓微藻從吸碳高手變綠能燃料。

李澤民指出，微藻生長速度快，又能透過光合作用吸收二氧化碳，吸收二氧化碳後，碳會進入細胞，分配到油脂、澱粉等不同物質，就像進入一座工廠的原料，可能被送往不同生產線。

研究團隊觀察，細胞內有2道影響碳流向的開關，丙胺酸及ALT丙胺酸轉胺酶、ACC乙醯輔酶A羧化酶，適當調整開關，就有機會改變微藻體內的碳分配，讓原本流向油脂合成的碳，轉而累積成澱粉及碳水化合物，轉化成為製造生質酒精的原料。

李澤民表示，這項研究最重要突破不是單純讓微藻吸收更多二氧化碳，而是找到控制碳流向的方法，讓吸收進來的碳依照需求轉換成更有利用價值物質，未來若提高微藻碳水化合物的累積量、改善發酵效率，降低整體製程成本就能擴大應用。

李澤民說，這項獲國科會支持的跨領域研究，為微藻碳資源利用開啟新方向，「吸更多碳」再轉化成燃料更有效被利用，成為新一代環保綠能。

中山大學研究團隊發現，只要調整微藻細胞內的2道關鍵開關，讓微藻從吸碳高手變綠能燃料。記者郭韋綺／攝影
中山大學研究團隊發現，只要調整微藻細胞內的2道關鍵開關，讓微藻從吸碳高手變綠能燃料。記者郭韋綺／攝影

中山大學研究團隊歷時8年，找到微藻細胞內「2道開關」，透過調控能改變碳的流向，讓吸收的二氧化碳轉化為澱粉及碳水化合物，成為發酵製成生質酒精的再生燃料。記者郭韋綺／攝影
中山大學研究團隊歷時8年，找到微藻細胞內「2道開關」，透過調控能改變碳的流向，讓吸收的二氧化碳轉化為澱粉及碳水化合物，成為發酵製成生質酒精的再生燃料。記者郭韋綺／攝影

酒精 中山大學 減碳

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