入住飯店吃港點踩雷！蒸餃燒賣都沒熟 花蓮衛生局出手稽查

花蓮一名民眾使用住房補助入住市區某飯店，與家人到餐廳享用港點吃到飽，沒想到蒸餃一咬竟發現未熟，連另一籠燒賣是生食，立即向飯店反映後才補上熟食，飯店事後致歉並承諾檢討。花蓮縣衛生局接獲訊息後，已啟動食品安全稽查，若查有違規將依法處理。

該名民眾在社群平台Threads發文表示，昨天與家人入住花蓮市區某飯店，晚餐選擇港點單點吃到飽，沒想到夾起蒸餃咬了一口，發現內外都沒熟，直呼「根本是生的」。由於餐廳燈光昏暗，民眾只好開手電筒仔細查看，沒想到另一籠燒賣也沒熟，所幸當時還沒直接夾給孩子吃。

民眾立即向飯店反映，店家隨後補上熟食，並提出招待蛋糕或冰淇淋作為補償，飯店也在貼文下方公開致歉，表示對此次疏失將嚴正檢討，已立即召集餐飲部及內外場主管，全面檢視人員教育訓練與出餐流程，並重新要求外場人員的應變作業，後續將由餐飲部主管親自處理客戶服務事宜。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，衛生局看到相關訊息後，已立即啟動食安稽查，將前往飯店了解食品製作流程，釐清是否存在異常情形，針對餐點未充分加熱的問題，也會進一步調查，確認是否涉及食品安全違規。

朱家祥指出，依食品安全衛生管理法相關規定，裁罰仍須依個案違規事實及相關證據認定，若民眾食用後身體不適，應盡速前往醫院就醫並接受採檢，醫療院所也會依流程通報衛生局，進一步檢驗是否與食物有關。

朱家祥提醒，食用未熟食物不代表一定會生病，但若出現身體不適，仍應及早就醫，並透過醫療採檢釐清原因，飯店通常會留存食餘，民眾若懷疑因食物引發不適，可就醫並保留相關資訊，作為後續調查依據。