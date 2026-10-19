電子煙回收一個月達633公斤 4萬青少年陷成癮風險 民團籲菸防法速三讀

電子煙氾濫問題日益受到關注，衛福部國健署於9月上旬在全台設置電子煙專用回收桶，短短一個多月已回收633公斤，估計約1萬2660支。國教行動聯盟指出，國內推估至少4萬名青少年使用電子煙，呼籲立法院本會期盡速完成「菸害防制法」修法三讀，將持有電子煙納入處罰，並提高菸盒健康警示圖文面積至85%，從源頭阻斷電子煙流入校園。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，國健署自9月8日設置電子煙回收桶，截至10月中旬，全台已有432處回收據點，累計回收633公斤，但回收數量不能直接推論電子煙實際流通規模，更不代表問題已獲解決。「回收只是過渡措施，唯有完成修法，才能建立更完整的管理制度。」

王瀚陽指出，現行「菸害防制法」已禁止電子煙製造、輸入、販賣及使用，但尚未針對單純持有行為訂定罰則。依修法草案，未來違法持有電子煙，最高可處10萬元罰鍰，並規劃新法施行後一個月緩衝期，讓民眾有時間交出電子煙。

根據國健署114年青少年吸菸行為調查，國中生電子煙使用率為2.1%，高中職生達5.1%，國教盟據此推估，至少4萬名青少年使用電子煙。王瀚陽提醒，電子煙不等於毒品，但可能成為毒品載具，尤其俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯遭摻入電子煙，更增加青少年接觸毒品的風險。

台灣醫界菸害防制聯盟秘書長、台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然表示，電子煙絕非無害，煙霧氣溶膠可能含有尼古丁及其他有毒物質，不僅具有成癮性，也可能增加心肺疾病風險。青少年腦部仍在發育，接觸尼古丁尤其值得警惕，且俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯更可能遭摻入電子煙。

郭斐然指出，電子煙常偽裝成USB隨身碟、筆等日常用品，搭配水果、甜味等口味，讓家長難以察覺。青少年使用電子煙也受到同儕、家庭及社群行銷影響，不能只靠學校宣導，必須透過法規與執法共同防制。

台灣共善促進協會秘書長張文昌表示，擴大菸盒健康警示圖文，有助民眾認識吸菸危害。現行警示面積為50%，修法擬提高至85%，雖曾在立法院協商時面臨下修提議，最後仍維持85%的審查結果。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗強調，菸商透過加味產品、吸引年輕人的行銷及包裝降低青少年戒心，除了阻斷非法供應，也應教導學生辨識行銷手法，建立拒菸能力。電子煙不能只靠回收，菸害防制更不能讓家長與老師獨自承擔，唯有源頭管理、落實執法及健康教育並進，才能真正保護下一代。

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