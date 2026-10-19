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一個幹細胞養出迷你器官 「類器官之父」首度來台 助攻癌症新藥研發

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
Johannes Carolus Clevers擔任北醫大講座教授，將在技術交流、人才培訓、學術研究及臨床應用等四大面向提供深度指導。記者廖靜清／攝影
Johannes Carolus Clevers擔任北醫大講座教授，將在技術交流、人才培訓、學術研究及臨床應用等四大面向提供深度指導。記者廖靜清／攝影

只靠一個幹細胞，竟能在實驗室培養出宛如人體器官的迷你組織，甚至用來測試癌症藥物效果，為新藥研發開闢新途徑。被譽為「類器官之父」的荷蘭科學家Johannes Carolus Clevers，受邀至台北醫學大學演講，並出任北醫大醫學院講座教授，未來將透過技術交流、人才培育及臨床研究合作，推動類器官技術應用於癌症與其他疾病治療。

類器官（Organoid）究竟是什麼？簡單來說，就是利用幹細胞在實驗室培養出具有部分真實器官結構與功能的「迷你器官」，例如迷你腸道、迷你肝臟及腫瘤類器官。研究人員可利用這些模型觀察疾病變化、測試藥物反應，減少部分動物實驗需求，也有機會協助醫師尋找更適合病人的治療方式。

這項突破源自一個困擾科學界多年的問題：人體腸道細胞不斷更新，究竟是哪些細胞負責製造新細胞？Clevers團隊從與信號通路（Wnt signaling pathway）訊息傳遞有關的基因中，找到關鍵標記LGR5，再利用綠色螢光蛋白標示細胞，終於確認腸道幹細胞藏身於腸道表面微小凹陷的「腸隱窩」底部。

Johannes Carolus Clevers指出，一般腸道上皮細胞僅能存活數天，但研究團隊透過細胞譜系追蹤，發現LGR5陽性幹細胞能在小鼠腸道長期維持，持續產生不同種類的腸道細胞。這項發現證明，單一幹細胞具有不斷更新及分化的能力，也為類器官技術奠定重要基礎。

2009年，Clevers團隊進一步成功利用單一腸道幹細胞，在體外培養出具有腸道特徵的立體組織，開啟類器官研究新紀元。過去藥物研發主要仰賴傳統細胞培養與動物實驗，如今透過病人來源的類器官，有機會更貼近人體疾病特性，提升藥物篩選效率。

「我們期待雙方團隊的合作能建立更具臨床代表性的疾病類器官模型，讓研究成果更貼近病人需求，同時為台灣的生醫研究培育更多人才。」北醫大校長吳麥斯表示，Johannes Carolus Clevers是荷蘭皇家科學院院士，更是全球公認的諾貝爾獎熱門候選人，其類器官研究更為生醫界帶來革命性突破。

北醫大臨床醫學研究所所長蔡坤志指出，北醫大2023年成立類組織技術核心實驗室，已建置腸道及大腸癌類組織庫，並發展高通量藥物篩選平台。未來將結合人工智慧、單細胞基因定序及免疫類器官技術，拓展癌症藥物、腸道疾病、微生物及環境污染物等研究應用。

蔡坤志表示，Johannes Carolus Clevers加入後，北醫大將安排研究人員赴荷蘭胡布勒支研究所交流，並透過國際合作推動臨床轉譯研究，讓類器官從實驗室走向更實際的醫療應用。未來將進一步整合AI深度學習與單細胞基因定序技術，拓展至功能性免疫類器官，應用範圍涵蓋癌症藥物篩選、腸道功能、微生物、環境污染物及營養品測試等多元領域。

類器官是利用幹細胞在實驗室培養出具有部分真實器官結構與功能的「迷你器官」，為生醫界帶來革命性突破。記者廖靜清／攝影
類器官是利用幹細胞在實驗室培養出具有部分真實器官結構與功能的「迷你器官」，為生醫界帶來革命性突破。記者廖靜清／攝影

台北醫學大學邀請被譽為「類器官之父」的荷蘭科學家Johannes Carolus Clevers來台演講，分享「類器官模擬人類疾病」的突破性發現。記者廖靜清／攝影
台北醫學大學邀請被譽為「類器官之父」的荷蘭科學家Johannes Carolus Clevers來台演講，分享「類器官模擬人類疾病」的突破性發現。記者廖靜清／攝影

幹細胞 癌症 器官

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