一個幹細胞養出迷你器官 「類器官之父」首度來台 助攻癌症新藥研發
只靠一個幹細胞，竟能在實驗室培養出宛如人體器官的迷你組織，甚至用來測試癌症藥物效果，為新藥研發開闢新途徑。被譽為「類器官之父」的荷蘭科學家Johannes Carolus Clevers，受邀至台北醫學大學演講，並出任北醫大醫學院講座教授，未來將透過技術交流、人才培育及臨床研究合作，推動類器官技術應用於癌症與其他疾病治療。
類器官（Organoid）究竟是什麼？簡單來說，就是利用幹細胞在實驗室培養出具有部分真實器官結構與功能的「迷你器官」，例如迷你腸道、迷你肝臟及腫瘤類器官。研究人員可利用這些模型觀察疾病變化、測試藥物反應，減少部分動物實驗需求，也有機會協助醫師尋找更適合病人的治療方式。
這項突破源自一個困擾科學界多年的問題：人體腸道細胞不斷更新，究竟是哪些細胞負責製造新細胞？Clevers團隊從與信號通路（Wnt signaling pathway）訊息傳遞有關的基因中，找到關鍵標記LGR5，再利用綠色螢光蛋白標示細胞，終於確認腸道幹細胞藏身於腸道表面微小凹陷的「腸隱窩」底部。
Johannes Carolus Clevers指出，一般腸道上皮細胞僅能存活數天，但研究團隊透過細胞譜系追蹤，發現LGR5陽性幹細胞能在小鼠腸道長期維持，持續產生不同種類的腸道細胞。這項發現證明，單一幹細胞具有不斷更新及分化的能力，也為類器官技術奠定重要基礎。
2009年，Clevers團隊進一步成功利用單一腸道幹細胞，在體外培養出具有腸道特徵的立體組織，開啟類器官研究新紀元。過去藥物研發主要仰賴傳統細胞培養與動物實驗，如今透過病人來源的類器官，有機會更貼近人體疾病特性，提升藥物篩選效率。
「我們期待雙方團隊的合作能建立更具臨床代表性的疾病類器官模型，讓研究成果更貼近病人需求，同時為台灣的生醫研究培育更多人才。」北醫大校長吳麥斯表示，Johannes Carolus Clevers是荷蘭皇家科學院院士，更是全球公認的諾貝爾獎熱門候選人，其類器官研究更為生醫界帶來革命性突破。
北醫大臨床醫學研究所所長蔡坤志指出，北醫大2023年成立類組織技術核心實驗室，已建置腸道及大腸癌類組織庫，並發展高通量藥物篩選平台。未來將結合人工智慧、單細胞基因定序及免疫類器官技術，拓展癌症藥物、腸道疾病、微生物及環境污染物等研究應用。
蔡坤志表示，Johannes Carolus Clevers加入後，北醫大將安排研究人員赴荷蘭胡布勒支研究所交流，並透過國際合作推動臨床轉譯研究，讓類器官從實驗室走向更實際的醫療應用。未來將進一步整合AI深度學習與單細胞基因定序技術，拓展至功能性免疫類器官，應用範圍涵蓋癌症藥物篩選、腸道功能、微生物、環境污染物及營養品測試等多元領域。
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