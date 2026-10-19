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海域保護、氣源調度規畫仍不足 通霄大潭海底輸氣管線計畫補正再審

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
關心白海豚的民眾謝欣欣表示，民進黨當初說愛護白海豚，但到後來卻發現不是這樣，期盼環評委員秉持專業審查，不要變成酬庸官員。記者李柏澔／攝影
關心白海豚的民眾謝欣欣表示，民進黨當初說愛護白海豚，但到後來卻發現不是這樣，期盼環評委員秉持專業審查，不要變成酬庸官員。記者李柏澔／攝影

環境部今召開「通霄至大潭第2條海底輸氣管線興建計畫」專案小組第2次初審會議，經環評委員認為，開發單位應重新檢核鯨豚調查穿越線資料的正確性，以及強化海域生態保育對策，並具體論述開發的必要性及合理性，決議補正再審。

此案開發單位為台灣中油股份有限公司，規畫沿通霄至大潭既有輸氣管東側平行範圍內興建備援管線（海陸管段），路管、海管加總計長度約85.5公里，預估目標營運年為2032年。

前次初審結論，環評委員要求重新評估施工期間海域工程對保育類中華白海豚的累積影響，以及補充天然氣供應調度支援機制等，今進行第2次初審。

開發單位表示，開發案在於供應北部地區未來潛在的用氣需求，需求量約每年244.4萬噸，因既有海管已達供氣滿載，須降低負載率確保管線操作安全，並備援大潭電廠7號至9號機組及既有海管，以利既有海管檢修及更新。

針對前次審查要求評估減少對保育類白海豚的影響，開發單位指出，鋪設作業並無離岸風電的打樁噪音，而是採耙吸式挖泥船可控制挖、埋管施工範圍，作業影響範圍小且短暫，完工後管線也已埋於海床下，不會阻隔鯨豚路徑。

此外，若於750公尺範圍發現白海豚須通報施工單位並暫緩施工，待鯨豚通過或消失30分鐘後再施工。

有環委表示，雖然工程產生的土方是採即挖即運，但一進一出就代表有車輛是在工程廠址外面，對交通的影響也要具體說明。

另有環委指出，開發單位必須釐清此案與既有接收站及海管間的相互備援、氣源調度機制，並納入發電廠裝置容量及整體能源政策，具體論述開發必要性及合理性。

經環委討論後，認為須檢討剩餘土石方暫置規畫、重新檢核鯨豚調查穿越線資料的正確性，並強化海域生態保育對策，天然氣供應調度支援機制等也須再次補充，決議補正再審，

關心白海豚的民眾謝欣欣今也出席環評表示，民進黨當初說愛護白海豚，但到後來卻發現不是這樣，自己投給民進黨很多次，期盼環評委員不要變成酬庸官員。

環境部今召開「通霄至大潭第2條海底輸氣管線興建計畫」專案小組第2次初審會議。圖／截取自環境部環評書件系統
環境部今召開「通霄至大潭第2條海底輸氣管線興建計畫」專案小組第2次初審會議。圖／截取自環境部環評書件系統

通霄 氣源 環評

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