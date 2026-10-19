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麵包恐害你加速顯老！營養師點名小心6款 焦香酥脆最易踩地雷

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師提醒，麵包表面若烤得過深、甚至出現焦黑，除了影響風味，也可能增加晚期糖化終產物（AGEs）的攝取。圖／AI生成
營養師提醒，麵包表面若烤得過深、甚至出現焦黑，除了影響風味，也可能增加晚期糖化終產物（AGEs）的攝取。圖／AI生成

早餐來片酥脆吐司、下午配咖啡吃個可頌，不少人特別喜歡麵包烤得金黃焦香的口感。不過，營養師蔡正亮提醒，麵包表面若烤得過深、甚至出現焦黑，除了影響風味，也可能增加晚期糖化終產物（AGEs）的攝取。這類物質與身體發炎、膠原蛋白硬化及血管老化等問題有關。蔡正亮建議挑選麵包時，盡量避免「最焦、最脆、最深色」。

6款麵包烤太焦要留意 吐司邊也別輕忽

「麵包顏色的深淺可能決定身體老化的程度。」蔡正亮在臉書發文指出，麵包含有澱粉、糖與蛋白質，高溫烘烤時會產生「梅納反應」，讓表面變成褐色，散發香氣並形成酥脆口感，但過程中也可能產生AGEs。尤其麵包表面烤得越深、越接近焦黑，越需要留意。

他提醒，以下幾種常見麵包若烤得過度焦脆、焦糖色很重，建議減少食用頻率，包括奶酥厚片、蒜香麵包、可頌、菠蘿麵包、熱壓吐司，以及外皮呈現深色的可麗露。另外，吐司邊也是容易被忽略的部位，如果已經烤得又黑又硬，也不必刻意吃光。

麵包回烤別過頭 全麥深色不等於烤焦

除了購買時要留意，家中使用烤箱或氣炸鍋加熱麵包時，也要注意溫度與時間。蔡正亮指出，麵包在店內已經烘烤過，回家若再次高溫加熱、追求酥脆口感，可能讓AGEs進一步增加，因此不建議每次吃麵包都刻意烤到焦脆。

不過，麵包顏色深不一定代表烤焦。全麥、黑麥、裸麥或添加小麥麩皮的麵包，本來就可能呈現較深色澤，與高溫烘烤造成的焦褐色不同。這類麵包通常含有較多膳食纖維，有助增加飽足感。

蔡正亮也強調，不是要大家從此不吃麵包或把吐司邊全部切掉，而是避免刻意挑選焦黑、過度酥硬的品項。正常烘烤、表面微微上色即可，不必為了追求口感而烤過頭。

此外，營養師劉怡里曾指出，大多數食物原本就含有糖化終產物，例如紅肉、起士、奶油等，若再加上高溫烹調，會增加糖化終產物的形成量。身體內累積過量AGEs，會降低抗氧化能力，導致皮膚老化、大腦功能損傷、引發糖尿病、腎臟病、心血管疾病等。

劉怡里並建議，改善方式可以從多吃抗氧化食物，如地瓜、南瓜（維生素A）、芭樂、奇異果（維生素C），以及堅果、酪梨（維生素E）等著手。另也要注意節制甜飲甜食、戒菸酒、規律運動等，才能幫助身體新陳代謝，穩定血糖

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