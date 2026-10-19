頭頸癌5年存活率達59.1% 嘉義聖馬爾定3病友分享抗癌歷程

嘉義市天主教聖馬爾定醫院今天發表頭頸癌治療成果，根據健保署南區業務組統計，自2019年起收案的口腔癌及下咽癌患者，5年存活率達59.1%，優於全台區域醫院平均。院長陳美惠表示，透過腫瘤切除、精準重建及跨專科整合照護，不僅提高治療成效，更希望讓癌症患者保有說話、吞嚥及正常生活的能力。

院方今天邀請3名頭頸癌病友分享治療經歷。73歲周姓男子7年前因鼻孔出現異味及異常分泌物就醫，確診顏面骨惡性腫瘤；77歲鄒姓男子則先後罹患下唇癌及下齦癌。兩人坦言，得知罹癌時相當恐慌，經醫療團隊詳細評估及安排手術後，逐漸建立治療信心。

如今兩人術後說話、吞嚥及外觀均恢復良好，其中鄒男因咀嚼功能受限，仍以流質及軟質食物為主，但已能維持穩定生活。

口腔顎面外科主任羅正興表示，口腔癌手術必須兼顧腫瘤清除與功能保存，團隊透過電腦斷層、磁振造影及數位模擬，結合自行研發的腫瘤切除與重建導引板，依患者骨骼特徵規畫切除及重建範圍，減少健康組織損傷。

羅正興說，團隊也運用前臂皮瓣、肌腱及舌瓣重建全下唇缺損，並以闊背肌皮瓣進行咽食道重建，協助患者改善外觀、吞嚥及進食功能。

另名61歲鄭姓男子因左側頸部腫塊持續變大就醫，確診第四期下咽癌。頭頸外科主任王士豪表示，下咽癌早期症狀不明顯，不少患者確診時已進入第三、四期。鄭男先接受前導性化療縮小腫瘤，再以達文西機械手臂切除腫瘤，術後成功保留發聲及吞嚥功能。

鄭男說，原本擔心手術後無法說話或正常進食，直到術後能開口說話、順利吞嚥，才真正放下心中不安。

陳美惠表示，院方由同一團隊負責腫瘤切除與重建，整合診斷、手術及術後追蹤，依患者狀況規畫個人化治療。她也提醒，若有口腔潰瘍久未癒合、吞嚥困難、聲音持續改變或頸部腫塊，應及早就醫檢查。