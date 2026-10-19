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頭頸癌5年存活率達59.1% 嘉義聖馬爾定3病友分享抗癌歷程

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
天主教聖馬爾定醫院口腔顎面外科主任羅正興介紹頭頸癌精準手術及重建技術，透過數位影像與術前模擬，兼顧腫瘤切除及患者術後功能恢復。記者李宗祐／攝影
天主教聖馬爾定醫院口腔顎面外科主任羅正興介紹頭頸癌精準手術及重建技術，透過數位影像與術前模擬，兼顧腫瘤切除及患者術後功能恢復。記者李宗祐／攝影

嘉義市天主教聖馬爾定醫院今天發表頭頸癌治療成果，根據健保署南區業務組統計，自2019年起收案的口腔癌及下咽癌患者，5年存活率達59.1%，優於全台區域醫院平均。院長陳美惠表示，透過腫瘤切除、精準重建及跨專科整合照護，不僅提高治療成效，更希望讓癌症患者保有說話、吞嚥及正常生活的能力。

院方今天邀請3名頭頸癌病友分享治療經歷。73歲周姓男子7年前因鼻孔出現異味及異常分泌物就醫，確診顏面骨惡性腫瘤；77歲鄒姓男子則先後罹患下唇癌及下齦癌。兩人坦言，得知罹癌時相當恐慌，經醫療團隊詳細評估及安排手術後，逐漸建立治療信心。

如今兩人術後說話、吞嚥及外觀均恢復良好，其中鄒男因咀嚼功能受限，仍以流質及軟質食物為主，但已能維持穩定生活。

口腔顎面外科主任羅正興表示，口腔癌手術必須兼顧腫瘤清除與功能保存，團隊透過電腦斷層、磁振造影及數位模擬，結合自行研發的腫瘤切除與重建導引板，依患者骨骼特徵規畫切除及重建範圍，減少健康組織損傷。

羅正興說，團隊也運用前臂皮瓣、肌腱及舌瓣重建全下唇缺損，並以闊背肌皮瓣進行咽食道重建，協助患者改善外觀、吞嚥及進食功能。

另名61歲鄭姓男子因左側頸部腫塊持續變大就醫，確診第四期下咽癌。頭頸外科主任王士豪表示，下咽癌早期症狀不明顯，不少患者確診時已進入第三、四期。鄭男先接受前導性化療縮小腫瘤，再以達文西機械手臂切除腫瘤，術後成功保留發聲及吞嚥功能。

鄭男說，原本擔心手術後無法說話或正常進食，直到術後能開口說話、順利吞嚥，才真正放下心中不安。

陳美惠表示，院方由同一團隊負責腫瘤切除與重建，整合診斷、手術及術後追蹤，依患者狀況規畫個人化治療。她也提醒，若有口腔潰瘍久未癒合、吞嚥困難、聲音持續改變或頸部腫塊，應及早就醫檢查。

天主教聖馬爾定醫院口腔顎面外科主任羅正興展示電腦輔助重建技術，利用高解析度電腦斷層及數位模擬，協助醫療團隊精準規畫頭頸癌手術。記者李宗祐／攝影
天主教聖馬爾定醫院口腔顎面外科主任羅正興展示電腦輔助重建技術，利用高解析度電腦斷層及數位模擬，協助醫療團隊精準規畫頭頸癌手術。記者李宗祐／攝影

嘉義 抗癌 腫瘤

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