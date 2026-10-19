薔琵颱風挑戰今年最強颱風 粉專：登陸、擦邊等預估路徑分3派

強颱薔琵持續增強長胖中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，薔琵上午8點距離台灣約2100公里，強度重新增強中，環流也進一步擴大，預計明後天直攻第二次巔峰，有機會挑戰成為今年最強的颱風。路徑預估方面，在北轉情形則分３派，包括登陸、擦邊及東部外海通過。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，薔琵未來幾天持續朝西北西穩定移動，周四、周五來到台灣東南方時速度放緩，逐漸北轉，但目前各模式、各機構對於北轉的情形存有極大差異。

第一種登陸台灣派，包括日本、韓國。第二種擦東北角派，包括香港、中國、美軍。至於中央氣象署預估從東部外海北上，這與Google WN3C平均相近，穿越日本宮古島附近後轉向偏北，與台灣保持一點距離。

但無論颱風是否直接侵襲台灣，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北部、宜花都會有顯著風雨，中部、南部也會有強風，雨勢則需視颱風路徑而定。後期變數還很大，誰會勝出繼續看下去。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。