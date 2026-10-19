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強烈颱風薔琵逼近 台東綠島船班周三起停航三天
強烈颱風薔琵可能襲台，中央氣象署預估本周五、六最接近台灣，受颱風外圍影響導致風浪不佳，台東三家船公司今早公告船班異動消息，10月21 日（周三）上午9時30分過後至10月23日（周五）船班皆取消。
颱風持續朝台灣方向逼近，凱旋客輪、綠島之星、天王星21號客輪聯合公告指出，10月21 台東往返綠島早上加開7時30分去、8時30分回船班，9時30分過後至10月23日船班皆取消，後續航班若異動再對外公告。
船公司指出，10月21日至10月23日已取票旅客，可持原票改搭「天王21號」8時30分回台東船班，不需要改票。
強颱不排除登陸台灣，下月將辦理九合一選舉，不少候選人已經對外預告本周六或日成立競選總部，受颱風擾局影響，是否延期辦理充滿變數。
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