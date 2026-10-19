光復連假平均訂房率達60.31% 國人都衝這處訂房率逾7成

周六起光復節3天連假，但強颱薔琵持續增強，中央氣象署預報員李孟軒上午指出，目前預估薔琵颱風從台灣東部海面北上的機率高，周五、周六最接近台灣。若路徑不變，氣象署最快周四清晨到上午發布海上颱風警報，周四晚間有機會發布陸上颱風警報，暴風圈周五可能擦邊新北市及宜蘭縣，但後期路徑仍有不確定性。周五、周六北部、宜花及中部山區要留意局部大雨、豪雨。

2026-10-19 11:59