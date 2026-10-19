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光復連假平均訂房率達60.31% 國人都衝這處訂房率逾7成
光復連假（10月24日至26日）將至，交通部觀光署截至10月16日統計的國旅訂房率，假期前2日國旅平均訂房率為60.31%，總共有9縣市訂房率超過6成，其中連江縣訂房率最高達78％，其次為台南市68.89%、台北市67.86%。
觀光署統計115年光復連假訂房率，統計至10月16日止，連假前2日（10月24日至25日）平均訂房率最高前3名，依序為連江縣78%、台南市68.89%、台北市67.86%；加上南投縣、嘉義市、高雄市、宜蘭縣、台東縣及金門縣，共計9個縣市超過總平均60.31%。
針對光復3天連假各日訂房率前3名縣市，10月24日為連江縣78.43%、台南市76.12%、高雄市74.70%；加上台北市、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、宜蘭縣、台東縣及金門縣，共計12個縣市超過6成。
10月25日連江縣77.57%、南投縣64.54%、台北市63.10%，加上台南市及台東縣，共計5個縣市超過6成；10月26日連江縣73.04%、台北市50.43%、新竹市36.12%。
觀光署分析，各地紀念台灣光復暨金門古寧頭大捷連假的活動、藝術表演、歷史文物展覽、研討會與座談會等，包含新北溫泉節與金山萬里蟹季、台中爵士音樂節、關子嶺溫泉美食節、池上秋收稻穗藝術節、太魯閣峽谷音樂節等。
觀光署強調，此為光復節連假8天前由旅宿業填報的訂房率統計，因許多民眾習慣在接近假期時才安排行程與訂房，旅宿業者目前也持續接受訂房中，最終各縣市旅宿業統計的住房率可能會與此數據不同。
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