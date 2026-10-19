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氣象署估強颱薔琵從台灣東部海面北上機率高 最快周四發海警

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氣象署估強颱薔琵從台灣東部海面北上機率高 最快周四發海警

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
強颱薔琵預估路徑。圖／擷取自中央氣象署網站
強颱薔琵預估路徑。圖／擷取自中央氣象署網站

周六起光復節3天連假，但強颱薔琵持續增強，中央氣象署預報員李孟軒上午指出，目前預估薔琵颱風從台灣東部海面北上的機率高，周五、周六最接近台灣。若路徑不變，氣象署最快周四清晨到上午發布海上颱風警報，周四晚間有機會發布陸上颱風警報，暴風圈周五可能擦邊新北市及宜蘭縣，但後期路徑仍有不確定性。周五、周六北部、宜花及中部山區要留意局部大雨、豪雨。

李孟軒指出，薔琵颱風目前位於台灣東南方2100公里，今天上午8時略為增強，未來將持續增強，暴風半徑也會擴大。今天至周三將先穩定往西北西前進，沿著太平洋高壓南緣移動，暴風半徑可能擴大到300公里。周四隨著高壓減弱，颱風路徑可能逐漸往北移動、朝西北方向，由於導引氣流弱，移動速度會放慢。

李孟軒表示，目前仍預估薔琵周五、周六最接近台灣，但路徑仍有不確定性。若太平洋高壓偏弱，颱風就會偏北遠離台灣；若周五之後高壓重新增強，不排除接近台灣並有登陸的可能。

李孟軒表示，氣象署預計周四清晨至上午發布海上颱風警報。若路徑沒有改變，周四晚間至周五清晨也有機會發布陸上颱風警報，但若路徑偏東，發布陸上颱風警報的機率就會降低。至於是否放颱風假，仍要視周五陸警範圍而定，可能擦邊新北市及宜蘭縣，但仍要視暴風半徑及路徑變化而定。

李孟軒指出，薔琵颱風未來將持續增強，接近日本南方海面、北轉的過程中會減弱，預估周五上半天仍為強烈颱風，周六才會減弱為中度颱風，屆時將以中度颱風上限至強烈颱風的強度接近台灣。

降雨趨勢方面，李孟軒表示，今、明兩天各地多雲到晴，基隆北海岸、宜蘭、台東、恆春有零星雨。周三、周四受東北季風影響，新竹以北、宜蘭有短暫陣雨，花東、恆春及午後南部山區有零星雨勢。周五、周六受颱風及外圍環流影響，北部、東北部有大雨及豪雨，周六中部雨量也會逐漸增加。但各地風雨仍將視颱風路徑調整。

溫度方面，李孟軒指出，今、明天氣溫偏高，各地高溫都有30度以上，大台北及中南部內陸高溫34至35度。周三起東北季風影響，北部降溫明顯，高溫降到28度，周四再降到24至25度，低溫約22度。周五東北季風逐漸減弱，但受颱風影響，感受仍偏涼，預計要到周六、周日才會回溫。

一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

今、明兩天氣溫偏高，各地高溫都有30度以上。聯合報系資料照
今、明兩天氣溫偏高，各地高溫都有30度以上。聯合報系資料照

氣象署 機率 薔琵颱風

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