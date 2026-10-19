叫不出名字算老化或失智？醫教分辨關鍵2指標：生活能力改變

常忘東忘西，究竟是正常的「老化健忘」？還是「失智症」的前兆？據日媒「Yoga journal」報導，心血管專科醫師甲斐沼孟指出，兩者最大的不同，不在於「忘記」，而是「忘記的方式」，以及「是否影響日常生活」。

正常老化通常只是忘記部分細節，例如一時叫不出朋友名字，但事後經提醒仍能想起，且自身有忘記的自覺。但失智症則是「將整件事情忘得一乾二淨」，甚至連見過朋友這件事都毫無記憶，完全不自覺有所遺忘，並逐漸有判斷力與生活自理能力退化的情形。

醫師強調，失智症初期最容易被同住家人發現的並非單純健忘，而是生活功能的微妙改變。其中最常見且典型的徵兆是因大腦未留存記憶，而「多次詢問完全相同的事」；其次是「熟悉的流程突然卡關」，例如平時擅長廚藝的長輩忽然不知做菜順序或不熟悉廚具用。此外，「金錢與物品管理異常」更是重要警訊，包含多次重複購買相同物品、漏繳各類帳單，或是找不到錢包鑰匙時堅稱「被別人偷走」，甚至伴隨脾氣暴躁或社交退縮等性格轉變。

醫師呼籲，判斷關鍵在於觀察「生活是否出現實質改變」，切忌以「你怎麼又忘了」等質問語氣指責對方，更不要反覆出考題施加壓力。失智症成因多元，部分若能及時診斷治療仍有改善空間。當發現長輩難以處理日常約定、料理或管理金錢時，不要只歸咎於年紀大，應及早進行醫療評估才能掌握黃金介入期。