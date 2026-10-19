老人健保費擴大補助、兒童也喊免繳？ 石崇良示警：全民健保恐崩壞

「老人福利法」22條修法，65歲以上明年起免繳健保費，在野黨也積極推動「0至6歲幼兒健保費補助」。衛福部長石崇良上午受訪時再度強調，修法顯然違反、背離健保全民共同負擔原則，破壞健保制度設計。「這是大家好不容易維持至今的全民健保制度，恐怕會面臨崩壞。」粗糙地以所得稅率訂出這一條線，「我覺得是很不恰當的。」

另外，修法發現，原條文第二項制定 「老人參加全民健康保險無力負擔費用補助辦法」，刪除全國低收入老人與中低收入老人「健保部分負擔」及「健保給付未涵蓋醫療費用補助。石崇良說，「健保法」已有相關規定，低收入戶保費、門診部分負擔由政府負擔。

石崇良今出席「2026台灣全球福祉論壇」並接受媒體訪問表示，這次修法只留下健保費由政府負擔的部分，但健保精神是全民共同負擔，健保法從不會以年齡、報稅稅率來訂定是不是無力負擔。這次修法後，65歲以上老人20%稅率以下補助保費，竟有83%的高齡者落入了這個範圍。

石崇良表示，這很顯然違反、背離了健保以全民共同負擔的原則，也就是只有部分真正無能力負擔者、少數無能力者，才由政府來負擔，這個修法顯然不合理，破壞整個健保制度的設計。「這是大家全民好不容易維持至今的全民健保制度，恐怕會面臨崩壞。」

現在又有在野黨立委提出零到六歲兒童健保費也應免繳，石崇良表示，同上概念，所有人都應是量能付費、量能負擔，大家共同負擔，讓所有人都有繳費，只有少部分真的很困難的人，才由政府來協助，讓大家使用健保時都理直氣壯，因為每個人都有貢獻，不要破壞量能負擔、互助互利、世代正義的精神。

石崇良表示，政府不論是對老人家的幫忙，或對生養孩子家庭的幫忙，都有還有其他預算在支持。長照經費從2015年一年50億元，到今年已突破1100億元；對於長照支出費用也修法，在所得稅上，可在一定額度內扣除，減輕稅負。兒童部分也是，在人口政策新戰略提高成長津貼，一個月有5000元挹注。

另外，修法發現，原條文第二項制定 「老人參加全民健康保險無力負擔費用補助辦法」，刪除全國低收入老人與中低收入老人「健保部分負擔」及「健保給付未涵蓋醫療費用補助。石崇良說，「健保法」已有相關規定，低收入戶保費、門診部分負擔由政府負擔。

另外，國教行動聯盟、台灣共善促進協會、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會菸害防制中心今共同呼籲「菸害防治法」應盡速三讀，否則電子煙回收桶就沒有終點。石崇良說，菸害防治法於上個會期審查完畢，已送出委員會，也經過黨團協商，期待立法院盡速通過，以杜絕電子煙及網路販售菸品等亂免。

在野黨委員憂心，地方縣市人力不足，無法進行查緝也無法開罰。石崇良說，各項配套措施已與地方政府陸續舉行會議，包含在校園如何執行，也與教育部討論溝通，地方如何執法、人力需求等部分，衛福部會編列相關預算，增加人力查緝的需要，但一定要先有法源依據，否則現在談論的如何擴大稽查或增加人力，也都是無濟於事。