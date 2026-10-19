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高雄民生醫院停電逾27小時未復電急撤病患 院方曝原因

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市立民生醫院驚傳大停電，已逾27小時仍未復電。聯合報系資料照
高雄市立民生醫院驚傳大停電，已逾27小時仍未復電。聯合報系資料照

高雄市立民生醫院驚傳大停電，昨天上午7時30分供電異常，北棟4至9樓共6個樓層電力中斷，迄今停電超過27小時，院方急撤住院病患轉移南棟安置，採取「只出不進」措施，院方今強調，維生設備均有不斷電系統，目前維持運作正常，未發生病安事件，預計今晚8時起才逐步復電，屆時停電時間將逾36小時。

民生醫院副院長李明義今出面受訪說，昨北棟6樓配電盤偵測到異常電流，啟動自動斷電保護機制，院方今清晨基於用電安全考量，再度採取預防性停電措施，影響6樓及7至9樓病房區、7樓健檢中心，照明及空調均受波及，初步統計近100名住院病患須轉移至南棟及其他未受影響樓層安置。

李明義指出，手術室、加護病房及其他醫療作業均正常運作，未受停電影響，部分病房空調供電中斷，但已透過其他正常供電區域支援，病房溫度仍維持正常。

至於醫院設有備援電力系統，為何仍發生停電，李明義解釋，受影響病房的一般供電與緊急電源共用配電盤，一旦啟動預防性斷電，備援供電也會受到影響。

李明義表示，這是院方首次發生類似狀況，由於昨晚適逢假日，維修廠商除須全面檢查電力系統，還涉及備料及線路調整，導致搶修時間拉長，目前正積極搶修，預計今晚恢復正常供電。

民生醫院發出聲明強調，電力中斷後，第一時間啟動緊急應變機制，優先將受影響樓層的住院病患轉移至南棟病房，持續接受醫療照護，醫護團隊也加強病房巡視及病人安全監測，避免停電影響病患治療。

院方表示，院內設有不斷電系統，醫療維生設備均維持正常運作，未發生病安事件，其餘樓層及南棟電力供應正常，門診及醫療服務也持續運作，目前受影響樓層暫停收治新住院病患，採取「只出不進」原則，待確認電力系統及醫療設備安全無虞後，才會恢復正常收治。

民生醫院近年狀況不斷，2024年4月爆出「開錯刀」重大醫療疏失，院長遭撤換、醫師免職，衛生局開罰50萬元；同年5月又發生輸錯血事件，病患一度送進加護病房；今年6月再爆登革熱院內群聚，6名住院病患確診，遭罰1.5萬元，如今又傳停電，讓醫院管理及病安問題再受關注。

停電 高雄 病患

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