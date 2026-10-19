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通霄大潭海底輸氣管計畫今再審 環團：三接無替代方案是謊言

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今上午舉行中油「通霄至大潭第2條海底輸氣管線興建計畫」第2次初審。環保團體於會前記者會呼籲環評委員應退回本案，也要求濟部提出國家能源政策環評。記者李柏澔／攝影
環境部今上午舉行中油「通霄至大潭第2條海底輸氣管線興建計畫」第2次初審。環保團體於會前記者會呼籲環評委員應退回本案，也要求濟部提出國家能源政策環評。記者李柏澔／攝影

環境部今上午舉行中油「通霄至大潭第2條海底輸氣管線興建計畫」第2次初審。環保團體於審查前的記者會，痛批中油白海豚調查竟交出「調查船開上陸地」的荒謬航跡圖，更戳破中油和經濟部昔日宣稱「三接無替代方案」，除呼籲環評委員退回本案，也要求濟部依法提出整體能源政策環評。

本案前次初審時，環評委員認為，開發單位台灣中油股份有限公司應重新評估施工期間海域工程對鯨豚的累積影響，以及補充天然氣供應調度支援機制、極端海象、氣候變遷等風險情境，在歷經3個多小時討論後，決議本案補正再審，今則進行第2次初審。

桃園在地聯盟理事長潘忠政表示，2017年10月26日，三接第1次專案小組會議，中油否決了三接替代方案，2020年8月31日，海委會公告「中華白海豚野生動物重要棲息環境之類別及範圍」，更顯示目前這項開發案的不正當性，如果今天本開發案通過，等於是本屆環評委員肯定了中油三接開發是有替代方案，而中油公司當年說了大謊話欺騙國人。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，中油公司用一張航跡大量交疊、甚至有線段伸入陸地的圖，這張圖暴露的資料品質問題，中油有責任提出經得起檢驗的調查紀錄，交出這樣的疊圖，就是敷衍外界的查核要求。

苗栗縣環境保護協會理事長陳祺忠痛批，當初講說長途海管不可行，才興建第3天然氣接收站，如今不斷建置長途海管，似乎與興建天然氣接收站有政策上的矛盾，台灣的天然氣能源單位台電和中油，應搞清楚到底要用哪種方式來運輸天然氣，而不是全部都要，每次開發對白海豚來說都是最後一根稻草。

監督施政聯盟執行長許心欣指出，通霄海域已有3條海管，中油、台電在此共規畫4條海管交錯，更要穿越白海豚重要棲息環境6次，但中油對這樣的累積性影響評估卻避而不答，經濟部則放任2大國營事業各自為政、化整為零，企圖透過個案切割來稀釋疊加的生態與漁業衝擊。呼籲專案小組依環評法要求經濟部先提出整體海域輸氣管線環境評估，甚至是整體燃氣能源政策環評。

三接 環團 白海豚

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