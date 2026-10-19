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聘同鄉遭疑非法僱用 闆娘：泰國人做泰國菜也不行？逾萬網友暖心力挺

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中有名的泰式餐廳「恰辣辣」展店到南屯，不到五天變被檢舉，所幸員工資格都合規。圖／取自Theread
台中有名的泰式餐廳「恰辣辣」展店到南屯，不到五天變被檢舉，所幸員工資格都合規。圖／取自Theread

在台中市北屯區大坑憑藉道地泰國風味爆紅的泰式餐廳「恰辣辣」，近期插旗南屯區開設分店。不料新店才開幕5天，便遭舉報店內多是為泰國人、懷疑聘用非法移工，移民署與勞動部聯合稽查核，經相關單位詳細核查，證明店內所有外籍員工全數合規，破除疑慮。

「恰辣辣」泰國籍老闆娘事後在社群平台 Threads 抒發心聲，表示自己17歲來台留學，如今已深耕台灣18年，從學生一路走到創業開設餐廳，過程充滿艱辛。

面對此次查核風波，闆娘表示，感謝主管機關依法嚴格查核幫店家澄清，也深謝廣大台灣朋友一路相挺。她表示，未來將繼續堅持用最道地的泰國料理，用美食搭建兩地文化交流的橋樑。

她強調，為了將家鄉最純正的風味帶給台灣顧客，才堅持聘請泰國專業廚師掌廚，絕無違法僱用情事。

她坦言：「我們不怕查，因為合法經營本來就是應該的，但心裡難免有點感慨……難道泰國人開泰國餐廳，請泰國人做泰國菜，也會讓人懷疑嗎？」

貼文發出後迅速在網路上引發熱烈討論，短短時間內瀏覽量逼近50萬人次、獲逾萬名網友點讚力挺。

許多台灣網友紛紛留言鼓勵，力抗無理檢舉：「堅持做正宗味道沒有錯！」、「真金不怕火煉，這是政府官方為店家品質與合法性做免費認證」。

闆娘也分享，自己早已被台灣溫暖的飲食文化同化。她打趣提及台泰文化差異：「泰國天氣熱，不一定每餐都要喝熱湯，但台灣人吃飯一定要問『有沒有湯？可以續湯嗎？』連夏天35度高溫也能喝得津津有味！」細微觀察展現出她對台灣社會的深厚感情。

泰國 老闆娘 移工

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