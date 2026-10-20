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不必走1萬步！1天30分鐘「日式健走」歐美爆紅 醫證實：5個月年輕10歲

聯合新聞網／ 綜合報導
近期「日式健走法」（Japanese Walking）風靡歐美，不須日走萬步也有效果。 圖／Ingimage
近期「日式健走法」（Japanese Walking）風靡歐美，不須日走萬步也有效果。 圖／Ingimage

據日媒「TBS新聞」報導，近期風靡歐美的「日式健走法」（Japanese Walking），打破了追求「每日1萬步」的傳統迷思。這項運動是由日本信州大學醫學系能勢博特任教授團隊，從2007年起調查了1萬2千位40歲以上的運動者後研發的「間歇性快走」。

研究團隊指出，一般的慢速萬步走由於運動強度過低，無法有效增強心肺耐力與肌肉力量。唯有透過高低強度交替，才能為佔全身肌肉六成以上的下半身肌群帶來深層刺激。日式健走的具體做法非常簡單，完全無需特殊裝備。其關鍵作法為「3分鐘快走」搭配「3分鐘慢走」為1組，每日最少進行5組運動、30分鐘，每週維持4天以上。

能勢教授強調，能否發揮效果的最大關鍵在於「每週快走時間累積達60分鐘」。快走時的強度應維持在最大體能的70%，也就是會微喘，但還能與人交談的程度。姿勢則講求「挺直背脊、手肘呈90度大幅擺動、步伐稍大」，平日忙碌者亦可彈性分段進行，或集中在週末完成。例如早上做2組、晚上做3組運動，依每人的生活步調彈性調整。

臨床數據顯示，持續鍛鍊5個月，心肺持久力與大腿肌力可提升10%至20%，效果可讓「體能年輕10歲」。這項運動獲《紐約時報》等外媒專題報導，全球搜尋量暴增近30倍。不用強迫自己日行萬步，只需快慢交替就能緊實體態，成為風靡全球的高效健身首選。

健走 歐美 日本

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