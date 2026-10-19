台灣科普環島列車出發 展開6天全台科學之旅

「2026臺灣科普環島列車」今從台北車站出發，展開為期6天的全台科學之旅。今年列車共有8節主題車廂化身「移動實驗室」 帶著學童一起解鎖科學，讓孩子們在動手操作與觀察互動中，近距離感受未來科技的脈動。

國科會今天召開記者會，行政院長卓榮泰原本要親自出席，但臨時更改行程，由行政院政務副秘書長阮昭雄參加。國科會主委吳誠文、數位發展部部長林宜敬、台鐵公司董事長鄭光遠、美國、捷克等駐台單位代表都出席，還有參與企業代表及北北基師生也到場。

吳誠文致詞表示，科普環島列車推動11年來，持續扮演鏈結產官學研與地方資源的關鍵平台。今年以「車門一開，未來展開」為主題，將半導體、太空、智慧醫療等前瞻領域導入車廂體驗，目的就是要在課堂之外激發年輕世代的好奇心與創造力，為國家永續發展蓄積最堅實的科研新血。

吳誠文表示，台灣科普環島列車不只是把科學帶給國小學童，也持續培育年輕世代成為科普知識的傳遞者。學生關主歷經暑期培訓、在校練習及活動前到國小試教，從理解實驗原理，到學習如何用簡單、有趣的方式帶領國小學童動手操作，讓科普從「自己學習」開始，進化成為「分享科學」。吳誠文致詞時也特別感謝這些學生關主，用經驗帶著學弟妹前進。

今年共有超過170位來自國中、高中及專科學校的青年學生擔任「車廂關主」，帶領各地學童動手做實驗、認識科學。列車停靠的各個站點也將同步舉辦科學市集與互動體驗，10月24日列車返抵台北車站時，現場將變身為一日科學遊樂園，邀請全國民眾一同加入這場科學盛宴。