「哈雷彗星」遺留碎屑照亮夜空 這天抬頭可見獵戶座流星雨

獵戶座流星雨將於10月22日達到極大期，預估每小時天頂流星率（ZHR）約20顆。台北市立天文科學教育館表示，這些流星源自哈雷彗星遺留的碎屑，建議選擇光害少、視野開闊處，不需望遠鏡，肉眼即可欣賞。

天文館介紹，獵戶座流星雨的流星以約每秒66公里的高速闖入地球大氣層，部分會留下持續數秒的發光痕跡，偶爾還會出現特別明亮的火流星。這些流星源自著名的哈雷彗星，當彗星接近太陽時所釋出的塵埃與碎塊會散布在軌道附近，在地球穿越這片塵埃帶時，碎塊高速進入大氣層燃燒，便化作一道道明亮的流星。

天文館指出，人類觀測哈雷彗星已有2000多年的歷史，1066年諾曼人入侵英格蘭時，彗星身影還被繡上掛毯；最近一次回歸是1986年，掀起一股追逐彗星的熱潮。如今欣賞獵戶座流星雨，就能一睹這顆傳奇彗星留下的璀璨風景。

天文館說，獵戶座流星雨10月22日達到極大期，預估每小時天頂流星率（ZHR）約20顆，實際可見數量會因天候、光害與輻射點高度而異。

天文館表示，10月21日晚間22時許，輻射點升起後即可開始觀賞，不過最佳觀賞時段為月落後的22日凌晨2時至天亮前，預估4時左右，當輻射點升到最高時，流星數量也最多，此外在極大期前後幾晚也都有機會看到不少流星。

天文館提到，流星可能出現在天空任何角落，建議選擇光害少、視野開闊處，不需望遠鏡，肉眼即可欣賞。視線放在距離輻射點約45度至90度的天區，通常更容易捕捉到較長的流星軌跡。