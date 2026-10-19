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支援在地安老與尊嚴 麻豆新樓推連續性安寧共照機制

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
麻豆新樓醫院推動「安寧共照銜接居家安寧」連續性照護模式，透過跨專業團隊陪伴，無縫接軌醫療資源。記者謝進盛／翻攝
麻豆新樓醫院推動「安寧共照銜接居家安寧」連續性照護模式，透過跨專業團隊陪伴，無縫接軌醫療資源。記者謝進盛／翻攝

麻豆新樓醫院推動「安寧共照銜接居家安寧」連續性照護模式，將返家準備提早於住院期間啟動，透過跨專業團隊陪伴，無縫接軌醫療資源，成為末期病人與家屬最堅實後盾。

麻豆新樓醫院最新統計，安寧共照涵蓋面擴 大；今年年1至6月，安寧共照服務共78人，其中非癌症末期病人達38人（約占49%），顯示非癌末期安寧需求大幅提升。居家安寧需求激增：居家安寧一般訪視量由去年第二季的116人次，大幅成長至今年同期的197人次，成長率達70%，反映在地安老與在宅臨 終照護已成為實質需要。

麻豆新樓醫院血液腫瘤科主治醫師兼安寧緩和專任醫師高子訓表示，安寧緩和療護是以「病人為中心」的整體照護，服務對象已突破癌症限制，涵蓋非癌症末期患者，包括老年衰弱、重度失智，以及腦、心、肺、肝、腎等重大 器官衰竭末期者，若出現難以緩解的不適或需討論照護方向，醫療團隊皆可及早介入。

高子訓表示，安寧團隊與原醫療團隊採「共同照護」模式，除積極緩解生理不適，也同步提供心靈支持，引導家屬面對照顧壓力與醫療決策，讓疾病治療與舒適照顧相輔相成。

麻豆新樓醫院安寧共照師陳滋惠強調，返家準備絕非單純辦理出院，而是建立全家照顧能力與信心。住院期間，共照團隊即評估症狀與家庭支持系統，手把手指導用藥、護理與症狀觀察技巧。出院即返家，串連「居家安寧」無縫銜接，病人返家後，由「居家安寧團隊」接手。

居家安寧護理師陳美慧說明，團隊會依病情變化彈性調整照護計畫，定期進行訪視、症狀評估與指導，並密切追蹤家屬負荷；若病情需要進一步處置，亦即時評估安排，讓醫療支援走入家庭。

除共照與居家服務外，麻豆新樓醫院亦提供門診諮詢與「預立醫療照護諮商（ACP）」，鼓勵民眾及早討論並表達醫療意願。高子訓醫師總結，每位病人對生命終點期待不同，照護安排須在尊重意願、家庭能力與醫療資源間取得平衡。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

麻豆新樓醫院血液腫瘤科主治醫師兼安寧緩和專任醫師高子訓說，安寧緩和療護是以「病人為中心」的整體照護，服務對象已突破癌症限制。記者謝進盛／翻攝
麻豆新樓醫院血液腫瘤科主治醫師兼安寧緩和專任醫師高子訓說，安寧緩和療護是以「病人為中心」的整體照護，服務對象已突破癌症限制。記者謝進盛／翻攝

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