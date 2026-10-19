年末出遊注意！12家旅行社遭觀光署廢照 40家仍停業

年末聖誕節、跨年旅遊旺季將至，不少民眾規畫跟團出國旅遊，但除了比價、挑行程，也要注意旅行社是否合法營業。交通部觀光署近期公布最新具法定公告事由旅行社名單，今年截至迄今共有12家旅行社遭廢照或撤照，其中，洋碁國際旅行社因未依規定繳足保證金，遭廢止旅行業執照。

觀光署公告，今年截至10月5日共有12家旅行社遭廢止或撤銷旅行業執照，包含慶祥旅行社、草屯旅行社、跳跳島在地日常旅行社、彩虹國際旅行社，休遊旅行社、駿宇旅行社、聖運國際旅行社、威順旅行社、丹趣淘國際旅行社、環宇國際旅行社、百飛旅行社及洋碁國際旅行社。

其中，最新公告遭廢止或撤銷旅行業執照的洋碁國際旅行社，因未依規定繳足保證金，遭主管機關廢止執照。

觀光署進一步指出，今年有3家旅行業保證金遭扣押或執行，分別為華達旅行社、豐客旅行社及旅見旅行社。

還有16家旅行業經核准及主管機關副知解散（註銷稅籍），包含樂皮旅行社、永豐旅旅行社、果實旅行社、耀陽旅行社、非凡之旅旅行社、移動國際旅行社、翔禾旅行社、東福旅行社、康泰旅運社、正一旅行社、德豐旅行社、三富旅行社、利昇國際旅行社、享玩旅行社、亞聯遊旅行社及世方旅行社。

至於自行申報停業、經主管機關副知停業或展延停業，且目前仍停業中的旅行社，名單多達40家，包括跨海旅行社、星辰旅行社、日暉國際綜合旅行社、迦勒興旅行社、天齊旅行社、金元玉旅行社、亞洲旅行社、米淇國際旅行社、菲美運通旅行社、鉅承旅行社、華夏國際旅行社及本質生活旅行社等。

此外，觀光署也公告，有高達40家旅行業自行申報及主管機關副知停業或展延停業。其中7至9月公告的名單，包含台灣便利旅行社、台塑旅行社、中證旅行社、天王遊旅行社、和成旅行社、歐樂旅行社。

觀光署提醒，年末旅遊需求增加，民眾報名旅行團或支付訂金前，應先確認旅行社的合法登記及營業狀態，並詳閱旅遊契約、付款條件與退費規定，避免因業者停業、解散或遭廢止執照，導致行程受阻或衍生消費糾紛。若發現業者狀況異常，也應及早確認已付款項及後續處理方式，保障自身旅遊消費權益。