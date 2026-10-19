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從挑戰裸體藝術禁忌到陪伴迷途孩子 80歲吳素蓮病中迎25周年展

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市科學美育協會25周年聯展在文化中心至美軒展出。記者郭韋綺／攝影
高雄市科學美育協會25周年聯展在文化中心至美軒展出。記者郭韋綺／攝影

80歲美術教育工作者吳素蓮近期因健康因素住院休養，仍心繫藝術，她一手創辦的高雄市科學美育協會迎來25周年聯展，從當年挑戰人體藝術禁忌，到陪伴被貼上「問題學生」標籤的孩子，把大半輩子獻給美術教育，見證數十年來用畫筆翻轉教育、陪伴弱勢孩子的堅持。

吳素蓮曾任教高雄鹽埕國中、五福國中，數十年前台灣教育升學導向，美術課經常被視為不重要的副科，她始終相信藝術不只是培養畫畫技巧，更能改變孩子人生。遇到「問題學生」她不急著責備，而是讓孩子拿起畫筆，引導他們說出心裡話，那些難以言說的委屈、憤怒找到出口，也成為她發展「科學美育」理念的起點。

她對藝術的堅持更走在社會觀念前端。早年台灣風氣保守，人體藝術繪畫經常與色情畫上等號，裸體模特兒更是敏感話題，吳素蓮認為，人體藝術是美術教育不可或缺的一環，不該因世俗眼光遭到排斥，當年時任高雄市文化中心管理處處長李文能，頂住社會壓力，支持人體藝術展覽進入文化中心，讓原本被視為禁忌的創作，走進公共藝術殿堂。

2001年吳素蓮創辦高雄市科學美育協會，將校園美育延伸到家庭與社區，鼓勵父母、祖孫共同創作，讓藝術成為跨越世代的共同語言，還與紅十字會鳳山慈暉園合作，帶院生畫畫、寫生，把作品帶進文化中心展出，讓成長過程顛簸的少年能有被看見的機會。

她的關懷更延伸少年司法領域，2022年，吳素蓮與醫師鄭智仁、法官鍾宗霖等人參與少年法庭個案研討，以藝術陪伴受刑青少年，即使曾經犯錯、遭受挫折，也應有機會透過創作重新認識自己。

現任理事長楊友茂說，協會走過四分之一世紀，最珍貴不只是會員展出成果，而是透過「大手牽小手」，讓藝術走進家庭與弱勢孩子的生命，這次聯展集結會員62幅作品、慈暉園院生33幅創作，不同世代與生命經歷畫作並列。

「我就是隨時想畫畫。」即使身體狀況已大不如前，吳素蓮始終沒放下畫筆，從年輕畫到白髮蒼蒼，歲月沒磨去她對藝術的熱情，80歲的她依然惦記下一幅作品、下一場展覽，只要還能提筆，就有繼續畫下去的理由。

從挑戰人體藝術禁忌，到退休後奔走弱勢教育，吳素蓮用大半輩子證明，畫筆不只能畫出美麗作品，也能為人生留下不同的可能，25年前播下的美育種子，已在不同世代開花結果，這場聯展不只是成果發表，更像是一場跨越世代的藝術同學會，即日起至10月27日在高雄市文化中心至美軒展出。

高雄市科學美育協會25周年聯展在文化中心至美軒展出。記者郭韋綺／攝影
高雄市科學美育協會25周年聯展在文化中心至美軒展出。記者郭韋綺／攝影

高雄市科學美育協會25周年聯展在文化中心至美軒展出。記者郭韋綺／攝影
高雄市科學美育協會25周年聯展在文化中心至美軒展出。記者郭韋綺／攝影

高雄市科學美育協會25周年聯展在文化中心至美軒展出。記者郭韋綺／攝影
高雄市科學美育協會25周年聯展在文化中心至美軒展出。記者郭韋綺／攝影

80歲美術教育工作者吳素蓮近期因健康因素住院休養，仍心繫藝術。記者郭韋綺／攝影
80歲美術教育工作者吳素蓮近期因健康因素住院休養，仍心繫藝術。記者郭韋綺／攝影

禁忌 陪伴 藝術

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