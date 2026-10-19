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米其林餐廳「晶華軒」蔬菜農藥殘留 這家雞蛋檢出動物禁藥

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市衛生局今天公布今年知名美食餐廳抽驗結果，晶華酒店「晶華軒」的1件白蘿蔔檢出殘留農藥不符農藥殘留容許量標準規定。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今天公布今年知名美食餐廳抽驗結果，晶華酒店「晶華軒」的1件白蘿蔔檢出殘留農藥不符農藥殘留容許量標準規定。圖／北市衛生局提供

台北市衛生局把關知名美食餐廳的食品安全，今天公布抽驗結果，晶華酒店「晶華軒」、士東市場「韓貞味」和「嚼活麵疙瘩」分別被檢出農藥殘留、防腐劑不符規定，另抽驗市售通路的生鮮禽畜肉品，「千代香食品行」的生鮮雞蛋檢出禁藥乃卡巴精。

衛生局針對北市米其林餐廳、必比登餐廳、500盤與500碗得獎業者進行食品專案抽驗計畫，抽驗100件知名美食餐廳產品，包含50件即食食品、10件蔬菜、10件肉品、10件水產品、10件豆製品及10米麵濕製品，依產品種類檢驗食品中微生物、農藥殘留、動物用藥殘留、重金屬及食品添加物。

其中，晶華酒店「晶華軒」的1件白蘿蔔、士東市場「韓貞味」的1件青江菜檢出殘留農藥不符農藥殘留容許量標準規定，違反食安法，可處6萬元以上2億元以下罰鍰，衛生局已移請產品來源轄管的雲林縣政府衛生局依權責辦理。  

衛生局指出，「嚼活麵疙瘩」的1件香干檢出防腐劑超標，不符食品添加物使用範圍及限量暨規格標準規定，違反食安法，但業者無法提供該產品確切來源，妨礙衛生局後續源頭追蹤查核，將依違反食安法處3萬元。

另外，衛生局第3季抽驗傳統市場、小吃店、超市、餐飲業及賣場等市售通路執行生鮮禽畜肉品（含蛋），共抽驗119件生鮮禽畜肉品（含蛋），包含豬肉29件、牛肉27件、生鮮蛋品29件、皮蛋3件、雞肉12件、鵝肉3件、鴨肉3件、雞內臟12件、鴨內臟1件。

衛生局依品項擇定檢驗項目，包括檢驗禽畜產品中殘留農藥、動物用藥（氯黴素類抗生素、乙型受體素類、抗原蟲劑多重殘留分析、離子型抗球蟲藥、動物用藥多重殘留分析、四環黴素類、硝基呋喃代謝物等）及檢驗皮蛋中重金屬鉛、銅。  

其中，「千代香食品行」的1件安全特級鮮蛋檢出乃卡巴精，來源廠商為新北蘆洲的安全蛋品有限公司，不符動物用藥殘留標準規定，衛生局已通知轄內業者立即下架，並移請所轄的新北市政府衛生局辦理，依違反食安法，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

北市衛生局今天公布今年知名美食餐廳抽驗結果，士東市場「韓貞味」的1件青江菜檢出殘留農藥不符農藥殘留容許量標準規定。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今天公布今年知名美食餐廳抽驗結果，士東市場「韓貞味」的1件青江菜檢出殘留農藥不符農藥殘留容許量標準規定。圖／北市衛生局提供

北市衛生局今天公布今年第3季生鮮禽畜肉品（含蛋）抽驗結果，「千代香食品行」的1件安全特級鮮蛋檢出乃卡巴精。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今天公布今年第3季生鮮禽畜肉品（含蛋）抽驗結果，「千代香食品行」的1件安全特級鮮蛋檢出乃卡巴精。圖／北市衛生局提供

北市衛生局今天公布今年知名美食餐廳抽驗結果，「嚼活麵疙瘩」的1件香干檢出防腐劑超標。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今天公布今年知名美食餐廳抽驗結果，「嚼活麵疙瘩」的1件香干檢出防腐劑超標。圖／北市衛生局提供

晶華軒 農藥殘留 蔬菜

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