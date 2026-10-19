影／科普環島列車台北啟航 打造8節「移動實驗室」主題車廂巡迴全台

邁入第11年的「2026台灣科普環島列車」今天上午於台北車站盛大啟航，展開為期6天的全台科學巡迴之旅。國科會主委吳誠文、數位發展部部長林宜敬、台鐵公司董事長鄭光遠及美、捷克駐台代表齊聚現場，共同為這場鐵道上的科技盛宴揭開序幕。

吳誠文致詞時表示，前瞻科研與人才培育是台灣邁向科技強國的雙引擎。科普環島列車推動11年來，已是鏈結中央部會、地方政府與產官學研的指標平台。今年以「車門一開，未來展開」為主題，將半導體、太空、智慧醫療等前瞻領域導入車廂體驗，期盼激發學童好奇心與創造力，為國家永續發展蓄積最堅實的科研新血。

本屆列車打造8節「移動實驗室」主題車廂，邀集台灣默克、友達、上銀、國研院及國家太空中心等單位共同規畫海洋科技、通訊與防震等內容。全台更培訓超過170位青年學子擔任「車廂關主」，帶領學童動手做實驗。列車預計10月24日返抵台北車站，屆時站區將化身一日科學遊樂園，開放全民同樂。

國科會主委吳誠文（後排中）、數位發展部部長林宜敬（後排左二）、台鐵董事長鄭光遠（後排右一）等人，出席「2026台灣科普環島列車」啟航典禮與學童合影。 記者張文玠／攝影

國科會主委吳誠文（中）登上科普環島列車主題車廂，視察學童動手做科普實驗與信號旗教學。 記者張文玠／攝影

台鐵公司董事長鄭光遠出席「2026台灣科普環島列車」啟航典禮登台致詞。 記者張文玠／攝影