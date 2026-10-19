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走路變慢、起身吃力恐是肌少症 營養師教2招自測、3方法存肌肉

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
營養師呼籲，要預防及延緩肌少症，攝取足夠蛋白質非常重要。圖／123RF
營養師呼籲，要預防及延緩肌少症，攝取足夠蛋白質非常重要。圖／123RF

今天是重陽節，關心長輩健康，除了注意三高、慢性病，更別忽略肌肉流失的危機。中華民國營養師公會全國聯合會提醒，若出現走路變慢、毛巾擰不乾、從椅子起身吃力，甚至經常跌倒等症狀，可能是肌少症的警訊。

根據內政部統計，113年國人平均壽命為80.77歲，但健康平均餘命僅72.86歲，兩者相差近8年。營養師公會全聯會社區營養服務推動暨品質委員會委員王培竹表示，長壽不代表健康長壽，肌肉不僅影響行動能力，也與衰弱、慢性病及認知功能退化等健康問題密切相關。

王培竹指出，人體骨骼肌量約在25歲達到高峰，隨年齡增長逐漸流失，50歲後更應留意肌肉退化。許多長輩以為年紀大了，走路慢、力氣變小是正常現象，可能因此錯失及早預防肌少症的機會。

如何判斷是否有肌少症風險？王培竹建議兩種簡易自我檢測方法。

1.指環測試：將雙手拇指與食指圍成一圈，套住小腿最粗處，若手指圍起來仍有空隙，代表可能有肌肉量不足的問題。

2.測量小腿圍，男性小於34公分、女性小於33公分，就應提高警覺。

王培竹強調，這些方法只能初步篩檢，不能直接診斷肌少症。若長輩同時出現握力下降、起身困難、爬樓梯吃力或反覆跌倒，應至醫療院所接受握力及肌肉量檢查。

王培竹表示，預防肌少症首先要打破「吃得清淡就是健康」的迷思。不少長輩擔心慢性病，飲食過度清淡、不敢多吃肉，導致熱量與蛋白質攝取不足，反而加速肌肉流失。建議每天早晚各喝一杯奶，每餐攝取約一掌心的豆魚蛋肉類，包括豆腐、魚肉、雞蛋及瘦肉等，並將蛋白質平均分配於三餐，避免只集中在某一餐補充。

另外，牙口不好也是長輩營養不足的重要原因，且缺牙、假牙不合或咀嚼困難，容易讓長輩減少肉類攝取。應優先接受牙科評估，必要時選擇蒸蛋、豆腐、蒸魚及燉煮軟嫩的肉類，兼顧營養與進食能力。

另一個常見迷思是「每天散步就能防肌少症」。王培竹指出，走路有助心肺健康，但要維持肌肉量，還需要阻力訓練，例如使用彈力帶、啞鈴或裝水的寶特瓶，搭配快走、游泳等有氧運動，效果更全面。運動前可適量補充香蕉、地瓜等醣類食物，運動後則搭配牛奶、無糖豆漿等蛋白質來源，幫助肌肉恢復。

肌少症 營養師 營養

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