強颱薔琵直撲登陸或北轉 賈新興揭AI模式及超級電腦模式大PK結果

強颱薔琵未來路徑受關切，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，歐洲 AI 模型（AIFS）與 Google 模式的系集預報，多數成員模擬薔琵颱風朝沖繩、宮古島周圍海域北上偏轉。至於歐洲傳統電腦模式（最壞情境），歐洲 IFS 傳統模式做出的路徑明顯大幅西偏，模擬路徑有直撲台灣東部的機會。

但賈新興指出，超過3天以上的颱風預報誤差約有200公里，天氣預報的科學本質對觀測非常敏感，AI 與傳統超級電腦都會調整，20至21日（明後天）的預測將是重要關鍵。

至於氣象署路徑評估與海陸警時程推估，賈新興指出，薔琵颱風接近台灣時可能減弱為中度颱風，但七級風暴風半徑預估達250公里、十級風半徑約100公里。若依目前氣象署預測的速度與趨勢，22日（周四）白天有機會發布海上颱風警報，23 日（周五）清晨前後有機會發布陸上颱風警報。颱風影響最顯著時間落在23日至24日（周五至周六），此時距離台灣最近。

最近天氣，賈新興說，今明兩天全台依舊晴朗炎熱，高溫有機會飆到33至34度；但薔琵颱風21至22日將迎來關鍵轉折點，呼籲民眾把握這兩天好天氣及早巡檢排水溝，做好防颱準備。

此外，賈新興指出，周三起受偏強東北季風影響，21日桃園以北及宜蘭降溫有感，出門記得帶雨具，下班時會用到。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。