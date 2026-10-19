台北路邊能尋寶？待回收新化妝檯掀熱議 擅自撿走恐被抓去關

路邊的家具真的可以隨便撿嗎？近日有網友行經台北市信義區時，意外發現路旁擺著一組白色化妝檯，不僅外觀看起來相當新穎，似乎也沒有明顯損壞，讓他忍不住拍照分享，直呼「感覺還很堪用欸」。沒想到，照片曝光後掀起網友熱議，有人認為丟掉太浪費，也有人提醒二手家具可能有不為人知的故事，更開玩笑表示：「恐怖片的開頭不都是先從撿到一個帶鏡面的家具開始的嗎？」

一名網友在臉書社團「信義區三兩事」發文表示，日前經過廣慈附近的全家便利商店及7-Eleven時，發現路邊竟擺放著一組看起來相當完好的化妝檯，忍不住直呼「感覺還很堪用欸⋯」。

從原PO分享的照片可見，這組白色化妝檯被放置在公園旁的路邊，除了附有一面大鏡子，下方也設有多個收納抽屜，整體看起來十分新穎，沒有明顯破損痕跡。家具上方還貼著一張寫有「已通知環保局」的紙條，顯示可能正等待清潔隊前來清運。

貼文曝光後，不少網友紛紛感嘆，「我有路過，也覺得它好新喔」、「經常看到路上要回收的家具都比家裡的新很多」、「二手很多好物，只是環保循環」、「我家最近也有一組類似的，粉色的準備丟掉」，還有人好奇詢問「不知道可以拿嗎？」

不過，也有網友分享令人毛骨悚然的經驗，表示以前曾協助客戶清理凶宅，將屋內家具搬到路邊等待清潔隊回收，結果還沒等到清潔隊，家具就已經被民眾搬光。

另有網友幽默表示，「裝置藝術路過順便照鏡子補妝」、「恐怖片的開頭不都是先從撿到一個帶鏡面的家具開始的嗎？」讓原本單純的二手家具話題，意外增添幾分靈異氣氛。

此外，有網友分享，自己前一天才在騎樓放置一台冰箱，並貼上已通知環保局清運的紙條，沒想到隔天冰箱就不見了。他透露，雖然冰箱冷藏功能已經故障，但冷凍功能仍可以使用，因此若有人需要，直接搬走也無妨。

路邊舊家具到底能不能撿？關鍵在這件事

隨著討論持續延燒，也有網友提出疑問：「東西放在路邊貼環保局來收，被人拿走，主人報失竊會成立嗎？」

路邊看起來還很新的家具，究竟能不能直接搬回家？事實上，關鍵在於原物主是否已經放棄所有權。若家具只是暫時放在門口、騎樓，或等待搬運，並沒有明確表示要丟棄，民眾擅自搬走就可能涉及竊盜罪。

但如果原物主已明確拋棄家具，情況則有所不同。依據《廢棄物清理法》規定，從事廢棄物清除、處理業務原則上需要取得許可，但一般民眾偶爾撿拾單件舊家具，並不當然等同經營廢棄物清除業務，也不能一概認定違法。

TaiLexi AI網站曾分享案例，指出撿走路邊閒置物品恐觸犯《廢棄物清理法》第46條第4款「非法清除廢棄物」，或在搬運時觸犯《刑法》第185條造成「公眾危險」。因此家具即使貼著「已通知環保局」的紙條，也不代表任何人都能自由取走，最好先確認原物主是否同意，或向當地清潔隊詢問相關規定，以免撿便宜不成，反而惹上法律爭議。