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日常習慣釀傷害！阿姨游泳耳痛求診 醫一照傻眼：得動手術

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人習慣使用棉花棒清潔耳朵，卻不知道這樣的方式可能適得其反。 圖／AI生成
許多人習慣使用棉花棒清潔耳朵，卻不知道這樣的方式可能適得其反。 圖／AI生成

不少人習慣用棉花棒或掏耳棒清潔耳朵，甚至覺得不掏就渾身不舒服，但小心這個日常習慣可能傷害耳膜！耳鼻喉科醫師馬嘉宏近日分享，一名阿姨平時就有掏耳朵的習慣，近一年又迷上游泳，卻發現每次游完泳耳朵都會隱隱作痛，直到就醫檢查才驚覺，耳膜竟然已經破了一個洞，甚至需要接受手術修補。

馬嘉宏在臉書發文表示，這名阿姨長期習慣掏耳朵，近一年開始熱衷游泳，卻逐漸發現每次游完泳，耳朵總會出現疼痛不適的情況。由於症狀持續發生，讓她實在受不了，只好前往耳鼻喉科求診。

馬嘉宏透過顯微鏡及耳鏡檢查後，發現阿姨的耳膜已經出現一個缺口。他解釋，長期掏耳朵可能讓耳道皮膚及耳膜變得脆弱，再加上游泳時受到水壓影響及細菌侵入，最終造成耳膜穿孔。阿姨得知需要接受手術時，當場露出震驚表情，讓馬嘉宏也無奈表示，自己的手術行程表又多了一台「耳膜修補術」。

耳朵不用天天清！醫示警棉花棒恐成隱形殺手

馬嘉宏提醒，其實耳朵並不需要天天清潔，因為耳垢本身具有自我清潔機制，過度掏挖反而可能破壞耳道原有的保護層。他也特別點名棉花棒及掏耳棒是「隱形殺手」，不僅容易將耳垢推往耳道深處，還可能刮傷耳道或耳膜。

至於游泳、洗澡時不小心讓耳朵進水該怎麼辦？馬嘉宏建議，可以將頭部傾斜，輕輕跳動協助排水，或將吹風機調整為冷風，保持距離輕吹耳朵，千萬不要因為耳朵不舒服，就拿硬物伸進耳道裡反覆挖掏。

事實上，世界新聞網過去也曾報導，耳垢雖然看起來不太乾淨，卻是維持耳朵健康的重要防線。耳垢除了能潤滑耳道、保護耳膜，還具有抗菌及抗真菌的作用，並能隨著自然向外移動的過程，帶走死皮細胞及髒汙，避免異物持續堆積。

棉花棒越挖越髒？醫揭正確清潔耳朵方式

報導也指出，許多人習慣使用棉花棒清潔耳朵，卻不知道這樣的方式可能適得其反。由於棉花棒外型細長，伸進耳道後容易將耳垢推得更深，甚至造成堵塞、影響聽力。如果施力過猛或插入太深，更可能傷及耳膜，造成穿孔。

一般而言，多數人的耳朵都具備自然清潔能力，不需要刻意深入耳道挖除耳垢。平時只要使用乾淨的毛巾，輕輕擦拭外耳及耳道入口即可，不必追求將耳垢完全清除。

不過，部分民眾可能因為耳垢分泌較多，出現耳朵悶塞、聽力下降等情況。若有耳垢堆積問題，建議尋求耳鼻喉科醫師協助，避免自行使用工具深入掏挖。若已出現持續耳痛、流血或分泌物等症狀，更應及早就醫，以免造成進一步傷害。

掏耳朵 耳鼻喉科 耳朵

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