強颱薔琵今明達顛峰 吳德榮：向西北西撲向台灣登陸或通過近海都可能

強颱薔琵發展受關切，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，薔琵在關島西方海面，向西北西朝台灣東部海面前進，路徑的不確定性包括登陸及通過台灣近海。

吳德榮表示，薔琵將續增強、擴大，預計今、明強度即達顛峰。最新(18日20時)歐洲(ECMWF)系集模式顯示，第6、7天的模擬路徑，大多繼續向西北西撲向台灣，中心「登陸」或通過台灣近海皆有可能。雖然薔琵接近台灣的過程中會逐漸減弱，但強度仍強，其強風豪雨的威脅、絕不可小覷。因模式會續調整，應密切觀察。

最近天氣，吳德榮說，今、明兩天西半部晴朗穩定，東半部晴時多雲、偶有局部短暫降雨的機率；各地白天氣溫偏高，日夜溫差大，為「秋老虎」型態。今日各地區氣溫如下：北部20至35度、中部21至36度、南部22至36度及東部18至34度。

吳德榮表示，周三下午起東北季風增強，迎風面轉有雨，周四迎風面雨勢逐漸增大，背風面影響輕微，氣溫逐日下降。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周五、周六受薔琵影響，各地風雨的劇烈程度與其路徑是否登陸有關，有「不確定性」，需再觀察。下周(25)日薔琵漸遠離，風雨停歇、天氣好轉。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。