強颱薔琵增強長胖中 粉專：宜花基北暴風侵襲率逾50%且上升中

強颱薔琵發展及路徑受關切，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，薔琵颱風強度還在增強，暴風圈半徑也還在擴大當中；根據中央氣象署今晨2時最新氣象資料評估顯示，從薔琵颱風未來120小時暴風侵襲的機率來看，花蓮、宜蘭、台北及基隆地區都在50%或以上，且機率還在增加上升中。薔琵來勢洶洶。

「林老師氣象站」表示，從過往實際觀測經驗顯示，秋颱路徑及強度變化通常最難捉摸，還有一點時間，趕快做好各項防颱整備作為。

今年迄今，西北太平洋及南海海域已經有29個颱風生成，「林老師氣象站」說，數量比起年平均的25至26個多。其中強烈颱風有9個，分別為辛樂克、米克拉、巴威、白海豚、沙德爾、舒立基、彩雲、小熊及目前正朝向我們前進的薔琵；薔琵颱風甚至有機會打破今年維持強烈颱風強度等級的時間最長（可能超過6至7天），以及對台灣有直接影響的強颱記錄。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。