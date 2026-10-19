強颱薔琵3可能取決1條件 粉專：貼近、侵襲台灣機率依然偏高

周六起3天光復節連假，薔琵颱風會不會來受關切。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，強颱薔琵昨天晚間8點距離台灣約2375公里，目前仍維持強烈颱風等級，後續貼近、甚至侵襲台灣的機率依然偏高。受到乾空氣捲入及眼牆置換影響，薔琵強度暫時稍微減弱，預估周一下半天起眼牆置換結束後、環境好轉將再度增強，達到第２次巔峰，但接近台灣時，又隨著環境轉差逐漸減弱。

󠀠路徑方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，薔琵颱風未來幾天持續朝西北西穩定移動，周四、周五來到台灣東南方時高壓減弱，颱風移速放慢、偏北份量增加，但在哪裡轉、轉多少，仍有很大分歧，目前有３種可能，取決於高壓減弱的狀況而定。

󠀠台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，如果會影響，周五、周六這兩天是最顯著時刻，若颱風非常靠近，甚至登陸，全台各地都會有強風大雨，即使從東方外海北上，北部、東半部仍須留意持續性強降雨，中部、南部風雨則要看實際路徑而定。

󠀠台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，周二起東半部沿海留意長浪，光復連假請避免山區及海上活動，其他戶外行程也請預先準備備案，提前做好防颱準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。