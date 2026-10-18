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最快周三晚間發布海警 強颱薔琵最新路徑變化

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
薔琵颱風預估明天將達到強度巔峰，並於周四以強颱強度接近台灣東方海面。圖／中央氣象署提供
薔琵颱風預估明天將達到強度巔峰，並於周四以強颱強度接近台灣東方海面。圖／中央氣象署提供

薔琵颱風預估明天將達到強度巔峰，並於周四以強颱強度接近台灣東方海面，中央氣象署預報員劉沛滕表示，最快周三晚間發布海上颱風警報，周四至周五發布陸上颱風警報，周五、周六各地都需慎防較大雨勢。

根據氣象署最新颱風資訊，截至今晚8時，薔琵颱風中心位置在北緯13.6度，東經141.5度，以每小時22公里速度，向西北西進行。

中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑100公里。

劉沛滕說，薔琵颱風目前距離鵝鑾鼻東南東方2470公里，持續往西轉西北西方向移動，預估明（19日）將達到強度巔峰，近中心風速將增強至60公尺，暴風半徑可能擴張到280公里，並以強颱強度接近台灣東方海面，若暴風圈碰到台灣才可能受地形破壞減弱。

劉沛滕指出，薔琵颱風周四（22日）抵達台灣東部外海後，可能北轉、往西接近台灣或往南壓，周五、周六（23、24日）對台灣影響最明顯。

而海陸警發布時間，劉沛滕表示，預估周四（22日）上半天發布海警，若其移動速度加快，不排除周三（21日）晚間發布海警；預估周四至周五（22至23日）發布陸警，但今晚至明晚路徑還有可能再調整，陸警範圍還要觀察。

颱風 氣象署 薔琵颱風

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