出國重病代價驚人！40多歲男日本腦動脈瘤破裂 10天花逾800萬元

國人出國旅遊頻繁，但若突然重病或發生緊急事故，在海外需要緊急醫療時，回國後雖可依規定申請健保核退自墊醫療費用，但若是病情嚴重，動輒數百萬元的海外醫療費及醫療後送費用，可能成為家人沉重負擔。童綜合醫院航空醫療救援中心執行長盧立華說，民眾出國前仍應檢視旅遊平安險，有無針對海外突發疾病及醫療後送等保障。

盧立華說，民眾在海外緊急就醫，雖可依規定申請健保自墊醫療費用核退，但並非海外花多少就退多少，而是依國內同疾病、同治療項目等相關標準核算並非全額給付。

盧立華指出，去年有一名40多歲銀行理財專員赴日本東京參加員工旅遊，第一天晚餐後與同事分開，獨自在築地一帶散步，沒想到，直到隔天上午人都沒有回到飯店，經尋找發現，男子獨自散步後不到5分鐘便倒在路旁，被送往聖路加國際醫院後，確診為腦動脈瘤破裂並陷入昏迷。院方緊急進行導管栓塞治療，光是第一晚至隔天，醫療費就超過新台幣300萬元。

其實，患者出國前已投保多張旅平險，但家屬申請理賠時需經保險公司調查與審核，當時未能立即取得理賠。隨著住院時間拉長，在住院約10天時，醫療費已累積至約600萬元，不得不安排醫療專機返台，醫療加後送費用合計超過800萬元。

另，一名60多歲女性則是在某年的中秋連假前，至對岸新疆布爾津騎單車旅遊，在路途中摔車，造成脊椎爆裂性骨折，因當地交通不便，盧立華醫療團隊緊急飛至北京，再從北京搭機到烏魯木齊，並搭救護車路途約1100公里至布爾津，並將病人從布爾津送至烏魯木齊，又是1100公里的路程，再由烏魯木齊轉深圳，最後才搭機返台，整趟醫療後送花費近百萬元。

盧立華提醒，年長者、慢性疾病者出國旅遊前，除了安排景點，也應做好「最壞情況」準備，包括應評估自身健康及當地醫療、交通條件，並依旅程及健康狀況選擇適當保險、確認海外醫療及緊急後送保障。並建議應考量一旦海外發生重大疾病，能否即時取得醫療及順利返台，有時比行程更值得事先規畫。

由於，健保海外緊急醫療核退金額與實際海外醫療費可能有相當落差，因此不能認為「有健保就不用擔心」。盧立華說，出國前仍應投保適當的旅遊平安險、海外突發疾病醫療等保障，並仔細確認保障額度、除外責任及醫療後送條件；並非保單買得愈多就一定愈有保障，實際是否理賠仍須依各保單契約與個案審核結果而定。