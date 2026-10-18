出國最常因什麼病就醫？ 門診「洗腎」連5年居冠 急診最多是外傷

國人出國旅遊頻繁，難免一時身體不適，必須在國外就醫，衛福部健保署最新統計，去年「國人海外緊急傷病申請醫療費用核退」件數前三名，分別是中國大陸1萬4860件、金額為9878萬元，其次是日本4120件、金額達1912萬元，以及泰國3060件、金額1194萬元；國人海外旅遊於門診就醫多為腎衰竭，急診就醫則以傷害事件為主，住院患者則以肺炎居多。

健保署醫務管理組參議林右鈞說，健保海外就醫核退金額每季調整一次，包括診察費、藥費，檢驗檢查費、護理費、病房費、醫材費、手術相關費用等，今年7月至9月核退金額，於門診每次為1162元、急診每次3866元、住院每日7239元。

依健保署統計，2012年至2025年地區別核付就醫件數均以中國大陸最多，其他核付件數相對較多地區，包括日本、越南及泰國。以去年為例，中國大陸占45%最多，其次為日本約占12%、泰國及越南分別各約9%。

為何中國大陸長年於海外就醫違核退金額排名第一，林右鈞研判，應是到對岸旅遊的人多，且醫療費用相較歐美地區不算太高，語言也通，當旅遊時出現身體不適時較願意就醫，但也評估大多數核退民眾多為往返海峽兩地經商的台商為主；另，國人常去旅遊的日本、越南、泰國等相關核退件數、金額也是名列前茅。

健保於海外就醫十大疾病統計，於海外旅遊時在門診就醫，腎衰竭已連續5年於核付件數首位，統計2021至2025年介於3700件至5080件；急性上呼吸道感染也長期名列前茅。此外，牙齒相關疾病、急性支氣管炎、傷害、不明熱及胃腸炎等，也是近年常見海外門診就醫核退疾病。

腎衰竭長年排名門診就醫核退第一。林右鈞表示，此類核退多為血液透析（洗腎）病人，在海外旅遊時可能需要持續洗腎而在海外就醫，病人若不持續洗腎恐危及生命，健保署仍給予核退醫療費用，其次病人就醫症狀仍多為上呼吸道感染、牙齒相關疾病、腸胃炎等最為常見。

林右鈞說，急診患者則以發燒、車禍，或被東西砸到、刀子劃傷等出現傷口流血的傷害事件為主，因此，傷害患者為連續5年於急診位居核付件數首位，由2021年130件增加至去年1680件；此外，腹痛、不明熱、急性上呼吸道感染、胃腸炎等，也是近年常見海外急診核退疾病，而若孕婦到國外時，突然有生產需求，健保都會給予核退。

至於，住院方面，2021年至2022年由腦出血穩居首位，2023年為新冠肺炎，2024年至2025年則以肺炎居首；此外，膽道相關疾病、闌尾炎、冠狀動脈心臟病、傷害、急性心肌梗塞等，也是近年常見海外住診核退疾病。林右鈞指出，近年住院第一原因是肺炎，多為民眾遭外來細菌、病毒感染所致，或原本是急診病人，但隨著病情惡化而轉為住院治療。

林右鈞表示，國外醫療費用核退金額標準採審查符合「發生不可預期之緊急傷病或緊急分娩」後「核實」給付，但申請費用若高於健保署每季公告急診每人次、門診每人次、住院每人日上限者，則不予給付，鑑於核退條件與金額設有上限，建議民眾可自行購買海外突發疾病醫療險，藉以獲得更周全保障。