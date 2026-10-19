聽新聞
0:00 / 0:00

全球華文永續報導獎 聯合報獲2大獎

聯合報／ 記者林奐成／台北報導
第十屆全球文華永續報導獎18日舉行頒獎典禮，聯合報新聞營運中心總監林秀姿（中）與獲獎記者林雨荷（右）、林奐成（左）合影。記者潘俊宏／攝影
第十屆全球文華永續報導獎18日舉行頒獎典禮，聯合報新聞營運中心總監林秀姿（中）與獲獎記者林雨荷（右）、林奐成（左）合影。記者潘俊宏／攝影

第十屆「全球華文永續報導獎」昨頒獎，聯合報獲兩獎項，包括數位互動專題「Z世代全解密：從戀愛到職場 拆解年輕世代的人生新選擇」獲專業組融媒體類首獎，以及「光電風災啟示錄：九十天追蹤廢棄物亂象」獲專業組平面類優等獎。

「Z世代全解密」由記者蔡佩蓉、林雨荷、洪欣慈、陳志儒、蘇韋豪製作。評審指出，本專題題材貼近社會脈動，也敏銳捕捉年輕世代正在形成的新型態情感與社交價值觀。從現象、經驗到觀點與解方的完整敘事脈絡，兼具議題性與可讀性。至於記者林奐成的得獎專題「光電風災啟示錄」，評審指出，報導從多角度探討滯洪池光電板受災，看見法令與執行的落差，促成修法強制水面光電進行環評，展現媒體強大監督力量。

由TVBS信望愛永續基金會主辦的「全球華文永續報導獎」，今年邁入第十屆。本屆共有來自澳洲、馬來西亞、中國大陸、香港及台灣的七十三家媒體與機構、廿三所學校，共七七四件作品參賽，一一二件作品入圍。

聯合報 年輕世代 戀愛 報導 Z世代 光電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

建蓁環境文學獎首獎從缺 「水浸無蜜之島」摘第2

統一投信再度前進花蓮 免費理財講座報名中

第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」基督教門諾會花蓮黎明機構、明華園戲劇總團獲獎 半世紀陪伴守護 百年文化傳承創新 為台灣匯聚更多正向力量

中信銀數位創新 國際肯定

相關新聞

台積電青年學生文學獎／新詩首獎王俞丰：寫作能看見自己的形狀

今年台積電青年學生文學獎新詩組首獎，頒給彰化高中三年級同學王俞丰的「鬆綁」，作者以綁鞋帶的動作延伸出獨特視角與情感；散文組首獎則是新竹女中三年級同學許馨方的「偏方」，透過「櫃子」探討自我認同。

健康名人堂／新鴉片戰爭？新興毒品濫用的趨勢與防制

聯合國毒品暨犯罪辦公室（UNODC）將「新興毒品（簡稱NPS）」定義為：濫用的物質未被聯合國1961年「麻醉藥品單一公約」或 1971年「影響精神物質公約」所列管，但可能造成公共衛生威脅者。若說之前列管的成癮物質是20世紀的傳統毒品，那麼稱新興毒品為21世紀的毒品，也就不為過了。

50歲後老是腰痠背痛？這些警訊別輕忽

「最近膝蓋痛、腰也痠，年紀大了，應該很正常吧？」年過50歲，肩頸痠痛、腰痠背痛、膝蓋不適似乎逐漸成為日常，不少人認為只是身體老化而已。雙和醫院疼痛中心專任主治醫師廖崇億表示，隨著年齡增長，肌肉、骨骼及脊椎確實會逐漸退化，但身體常感到疼痛並不正常，尤其疼痛已經影響日常生活，就是身體發出的警訊。

新光醫院12月起 全院加薪4%

新光醫院昨舉行40周年慶祝活動，醫院董事長吳東進宣布，自今年12月1日起，全院員工全面加薪4%，不僅護理師受惠，包括醫檢師、放射師及行政人員等各職類均納入調薪範圍。純白班護理師起薪5萬4000元，調薪後為破5萬6000多元。

陸客不來 華語導遊沒團帶

過去來台陸客多，吸引不少人從事華語導遊，但兩岸關係冰封陸客不來後，讓國內華語導遊轉為供給過剩，不少人只能被迫轉行或做國旅團，或另考取其他外語導遊執照謀生。

遊日急重症住院 10天燒800萬

海外急重症就醫費用驚人，一名四十多歲銀行理財專員參加員工旅遊，至東京當晚在飯店附近暈厥，被送至當地醫院，確診為腦動脈瘤破裂，院方緊急施以導管栓塞，第二天醫療金額超過台幣三百萬，再住院十天，醫療費已破六百萬，緊急委請醫療專機返台，這一趟日本行讓他慘虧了八百萬多元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。