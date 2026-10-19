台積電青年學生文學獎／新詩首獎王俞丰：寫作能看見自己的形狀

今年台積電青年學生文學獎新詩組首獎，頒給彰化高中三年級同學王俞丰的「鬆綁」，作者以綁鞋帶的動作延伸出獨特視角與情感；散文組首獎則是新竹女中三年級同學許馨方的「偏方」，透過「櫃子」探討自我認同。

新詩組評審委員代表羅智成說，「鬆綁」描寫人物蹲下綁鞋帶的動作，透過類似電影主觀鏡頭的手法，將視線帶到鞋帶旁的水窪，再讓鞋帶以第二人稱視角與主角對話，逐步成為具有主體性的對話對象，「這樣的寫法非常迷人。」

「鬆綁」作者王俞丰說，寫作能看見自己的形狀，進而理解自己是什麼樣的人，在創作的當下，往往不知道作品是否能被理解，「文學的孤獨非常浪漫，但這個浪漫的過程，也伴隨著很多寂寞」。

「如果沒有社會打造出的異性戀櫃子，我們還需要走出櫃子嗎？」散文組評審委員代表何致和說，「偏方」雖然題材較沉重，但作者運用了非常巧妙、亮眼的角度，讓整篇文章的內涵與情感都更加飽滿。

散文首獎許馨方：盼不再有人必須走出櫃子

「偏方」作者許馨方說，社會存在太多標記，許多人努力隱藏自己與他人的不同；這個世界永遠存在各式各樣的櫃子，有些人將櫃子裝飾得五顏六色，有些人希望櫃子融入背景、不被發現，也有人一輩子都在與櫃子對抗。她期望有天，人們不再需要任何櫃子，也不再有人必須走出櫃子。

聯合報社長游美月（左）致贈新詩首獎給王俞丰（右），得獎作品：鬆綁。記者蘇健忠／攝影