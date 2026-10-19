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台積電青年學生文學獎／短篇小說首獎王苡蕎：文學不會被淘汰

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導
第23屆「台積電青年學生文學獎」18日贈獎，台積電文教基金會董事長曾繁城（前排左三）、聯合報社長游美月（前排左四）與獲獎者、評審委員等人合影。記者蘇健忠／攝影
第23屆「台積電青年學生文學獎」18日贈獎，台積電文教基金會董事長曾繁城（前排左三）、聯合報社長游美月（前排左四）與獲獎者、評審委員等人合影。記者蘇健忠／攝影

台積電文教基金會、聯合報副刊共同主辦的第廿三屆「台積電青年學生文學獎」昨贈獎，以「書寫到遠方」為主題，寓意跨越空間、穿越時間，以及探索生命與人性。面對ＡＩ發展帶來的衝擊，今年短篇小說首獎得主王苡蕎以量子力學曾挑戰古典物理學為例，認為「文學不會因此被淘汰」。

聯合報社長游美月出席典禮時說，「書寫到遠方」有三層溫暖的意義，第一是「跨越空間」，讓創作者的思考與文字傳遞到社會乃至世界各地；第二是「穿越時間」，每一行文字都可能成為十年、廿年後與自己對話的重要元素；第三是「生命與人性」，世界上最遙遠的距離是人與人間的距離，但透過筆觸、透過筆尖，可以打動彼此。

短篇小說「魚」 寫追星者自我覺察

今年短篇小說組首獎為台南女中二年級同學王苡蕎的作品「魚」。評審委員代表朱嘉漢表示，作品以穩健的第一人稱敘事，描寫主角追星、拜物時的自我覺察，並透過主角與父親的對照呈現不同觀點，魚與魚缸的比喻也運用得精準到位。

王苡蕎說，除了ＡＩ日益進步，也有人質疑文學獎制度是否落伍、應該被淘汰。但她認為，不如看作「汰舊換新」，就像量子力學的出現也曾挑戰古典物理學。她形容，ＡＩ是一台高速且順暢的引擎，但文學需要感受遺憾、去愛、去經歷一切混亂；即使工具不斷更新、制度也在演化，文學仍能找到更獨特的表達方式。

羅智成：AI促使人類重新理解人性

新詩組評審委員代表羅智成表示，文學創作者應盡快跳脫ＡＩ是否涉及抄襲的討論，進一步思考ＡＩ的出現如何促使人類重新理解人性。

「台積電青年學生文學獎」小說、散文、新詩首獎得主分別可獲得卅萬元、十五萬元、十萬元獎學金；另「小說評審團獎」為卅萬元獎學金。基金會董事長曾繁城說，在數位訊息影音環伺的環境中，欣見本屆徵件數更勝以往；文學、歷史是生命經驗的結晶，透過世代流傳，讓後人一讀再讀，並引發共鳴，這就是文學的價值。

作家朱嘉漢（左）致贈短篇小說首獎給王苡蕎（右），得獎作品：魚。記者蘇健忠／攝影
作家朱嘉漢（左）致贈短篇小說首獎給王苡蕎（右），得獎作品：魚。記者蘇健忠／攝影

小說 文學 台積電文教基金會 AI 人性

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